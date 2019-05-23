Arçelik Telve Yenilendi!

Arçelik, Telve’yi yeniledi. Siyah ve bakır renkleriyle kahve tutkunlarının beğenisine sunulan Yeni Telve şık tasarımıyla göz doldururken sahip olduğu indüksiyon teknolojisiyle vazgeçilmez geleneksel Türk kahvesi lezzetini sunuyor.

Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve’yi üreten Arçelik, Yeni Telve ürününü tanıttı. Siyah-bakır renkleri, ince ve zarif görünümüyle şıklığı yeniden tasarlanan Telve, geleneksel Türk kahvesi kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Cezveyi her yönden ısıtan indüksiyon teknolojisine sahip Yeni Telve kahvenin en ideal süre ve sıcaklıkta pişmesini sağlıyor, her fincanda közde pişmiş geleneksel Türk kahvesi lezzetini sunuyor.

Tek seferde 6 fincan kahve

Paslanmaz çelik cezveleriyle tasarım ve dayanıklılığı bir arada sunan Yeni Telve yüksek cezve kapasitesi ile tek seferde 6 fincana kadar kahve pişirirken 2 ayrı cezvede farklı şeker miktarlarına göre seçim yapma imkanı sunuyor. Ayrıca Yeni Telve ile 3 farklı fincan boyuna göre Türk kahvesi miktarı ayarlanabiliyor.

Arçelik’in patentli Cooksense® teknolojisi ile her fincanda bol köpüklü ve tam kıvamında Türk kahvesi lezzetini sunmaya devam eden Yeni Telve, dokunmatik kontrol paneli ve 1,5 litrelik dahili su tankıyla kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Yeni Telve’yi 4 yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle bire bir görüşmelerin sonucunda geliştirdiklerini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve 26 patent aldık. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Ardından Telve yolculuğumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşıladık. Şimdi de yeni Telve ile şık bir tasarım eşliğinde çok daha lezzetli kahve keyfi sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.