Honor 20 ve Honor 20 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Son günlerde ABD’li firmaların engellemeleri ile karşı karşıya olan Huawei’nin alt markası Honor, Londra’da düzenlediği basın etkinliği kapsamında Honor 20 ailesinin yeni üyesi Honor 20 Pro ve Honor 20 modellerini tanıttı. OIS desteği, F/1.4 diyafram aralığı, özel makro sensörü, optik yakınlaştırma, üst seviye işlemci özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken amiral gemisi Honor 20 Pro ile Honor 20 hakkında tüm detaylar bu yazıda.

100’ün üzerinde DxOMark puanına sahip olan Honor 20 Pro, 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,26 inçlik LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Yüzde 92 ekran gönde oranına sahip olan akıllı telefon, sol üst delikli çentik tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazın parmak izi okuyucusu yan taraftaki güç tuşuna entegre edilmiş durumda.

Grafen soğutma teknolojisi

Cihaza gücünü veren, Kirin 980, (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) grafik tarafında gerekli gücü Mali-G76 MP10’dan alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan Honor 20 Pro, grafen soğutma teknolojisi ile işlemcinin düşük sıcaklıklarda kalmasını sağlıyor ve zorlu anlarda bile kullanıcıyı bırakmıyor.

Ön tarafta 32 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka tarafında ise 48 MP’lik bir ana kameraya ev sahipliği yapan cihaza, 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş, 8 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip telefoto ve 2 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip makro lens eşlik ediyor.

F/1.4 diyafram aralığı

f/1.4 diyafram kameralı ilk akıllı telefon unvanını elde eden yeni telefon, sadece 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekilmesine olanak sağlıyor. 22.5 W hızlı şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Honor 20 Pro, Android 9 Pie ve Magic UI 2.0 ile kutusundan çıkıyor.

Honor 20 Pro fiyatı

174 gram ağırlığındaki cihazın Türkiye pazarında satışa sunulacağı tarih belirsiz. Mavi ve siyahın farklı tonlarındaki renklerle gelecek olan yeni akıllı telefonun Avrupa’daki fiyat etiketi 599 euro.

Honor 20 özellikleri

Honor 20 akıllı telefon, Galaxy S10 serisi ile benzer şeklide ekrana gömülü kamera, Sony akıllı telefon modelleriyle benzer şekilde güç tuşunda konumlandırılmış parmak izi okuyucu ile geliyor. Çentiksiz ekrana ev sahipliği yapan cihaz, biraz kalın alt çerçeveyle geliyor.

İnce çerçeveli büyük ekran

Honor 20, 20 Pro ve Mate 20 ile benzer şekilde gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.6 GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 980’den alıyor. Grafik tarafında gerekli olan gücü Mali-G76 MP10’dan alan cihaz, 6,26 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip.

Yapay zeka destekli kamera

Telefonun ön tarafında, yapay zeka destekli 32 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera; arka tarafta ise 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş, 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü ve 2 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip makro lensin eşlik ettiği 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor.

30 dakika içerisinde yüzde 50 şarj

22.5 W hızlı şarj destekli 3750 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Honor 20, yaklaşık 174 gram ağırlığa sahip. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelen telefon, kutusundan Android 9 Pie ve Magic UI 2.0 ile çıkıyor.

Honor 20 fiyatı

Türkiye pazarına giriş zamanı belirsiz olan Honor 20 model akıllı telefonun Avrupa fiyatı 499 Euro olarak açıklandı.