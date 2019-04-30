TP-Link’ten Boyutu Küçük Hızı Büyük Taşınabilir WiFi USB Adaptör

TP-Link, WiFi desteği bulunmayan veya eski teknoloji WiFi desteği sunan bilgisayarları kablosuz ağlara bağlamak üzere geliştirilen WiFi USB adaptör ailesine yeni bir üye daha ekledi: Archer T2U Nano.

Küçük boyutu sayesinde taşınabiliyor

802.11ac destekli ve çift bantlı bir USB adaptör olan Archer T2U Nano, küçük boyutu sayesinde taşınabilir bilgisayara takılıyken her yere rahatlıkla götürülebiliyor.

AC desteğine sahip

Yeni nesil WiFi standardı olan AC desteğine sahip Archer T2U Nano, toplamda 600Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor. Böylece gecikmesiz HD video akışı, kesintisiz oyun keyfi mümkün oluyor.

Kırılma riski yok

Archer T2U Nano adaptör, bilgisayardan dışarıya çok az taşma yaptığından takılma, kırılma ya da zarar oluşturma gibi riskler taşımıyor. Uzunluğu 18.6 mm, genişliği ise 15 mm olan Archer T2U Nano, USB yuvasında da az yer kapladığı için bilgisayardaki herhangi bir USB yuvasına takılabiliyor; diğer USB yuvalarına cihaz takılmasına da engel olmuyor.

TP-Link’in yeni WiFi USB adaptörünün sunduğu WiFi Roaming desteği, sinyal düzeyi en güçlü olan ağlar arasında otomatik geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Böylece kesintisiz bir bağlantı keyfi sürülüyor. Seyahat dostu Archer T2U Nano, hem Windows hem MacOS desteğine sahip. 600 Mbps kablosuz hıza ulaşabilen ve WPA/WPA2 şifreleme standartları daha güvenli Wi-Fi bağlantısı sunan Archer T2U Nano WiFi USB adaptörün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 20 USD.