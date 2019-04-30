Samsung Tablet Sevenlere Müjde: Galaxy View 2

2015 yılında karşımıza çıkan 18,4 inç ekranlı devasa tablet Samsung Galaxy View’in yerini alacak olan Samsung Galaxy View 2 tabletin görselleri ve teknik özellikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. İşte Samsung’un uzun süreden sonra piyasaya süreceği tabletin detayları.

Stant ile daha kullanışlı

Özel stant ünitesiyle dik konumda durabilen Samsung Galaxy View 2, 1080p çözünürlüğe sahip 17,3 inç ekran ile dikkat çekiyor. Gücünü Exynos 7885 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alan tablet, Dolby Atmos Ses sunan dört hoparlöre sahip olacak. Bu yeni tablet, 64GB dahili depolama birimi ve 400GB’a kadar depolama genişletmeye izin veren microSD kart yuvasına sahip olacak.

12,000 mAh bataryadan beslenecek

lk başta mobil bağlantı desteğiyle, daha sonra ise sadece WiFi sürümüyle satışa çıkacağı bilinen tabletin, mobil ürünleri bilgisayara dönüştüren DeX altyapısına da destek vereceği söyleniyor. USB-C bağlantı noktasından güç alacak olan tablet, 12,000 mAh batarya ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy View 2 teknik özellikler