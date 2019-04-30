Xiaomi Redmi Y3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Xiaomi’nin bir alt markası olarak yoluna devam eden Redmi, Hindistan’da düzenlediği lansmanda yeni, bütçe dostu Xiaomi Redmi Y3 akıllı telefonu tanıttı. İşte Redmi’nin giriş-orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Redmi Y3’ün özellikleri.

Sağlamlıkta iddialı

Bünyesinde ön kamerayı içine alan damla çentiğin bulunduğu model, ince çerçeveli tasarımıyla oldukça şık görünüyor. Işığa göre renk değiştiren ilginç gövdesiyle dikkat çeken Redmi Y3’ün, 6,26 inç büyüklüğündeki ekranı, 1520 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Xiaomi Redmi Y3, 6,26 inç HD+ LCD IPS ekranı Gorilla Glass 5 ile koruyor ve sağlamlık konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

Uzun kullanım ömrü

3 GB ve 4 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri sunan cihazın dahili hafızası, microSD kart desteği sayesinde 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga setinden alan akıllı telefonun 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenmesi, uzun kullanım ömrü sunacağını gösteriyor.

Selfi odaklı telefon

3.5 mm kulaklık girişini koruyan Redmi Y3, arka tarafında 12 megapiksel + 2 megapiksel (Derinlik için) çözünürlüğünde çift kamera kurulumu ile beraber geliyor. Cihazın önündeki 32 megapiksel F2.0 kamera, iyi selfi çeken akıllı telefon arayanları sevindirecek.

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS gibi bağlantı özellikleri de bulunan Redmi Y3, kutusundan Android Pie üzerinde çalışan MIUI 10 ile çıkıyor.

Xiaomi Redmi Y3 fiyatı

Mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan Redmi Y3’ün, 3 /32GB depolama alanına sahip versiyonu 145 dolar fiyat etiketine; 4 / 64GB depolama alanına sahip versiyonu ise 170 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Xiaomi Redmi Y3 teknik özellikleri