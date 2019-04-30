Pazarlamada Teknolojiyi En İyi Kullanan Markalar Ödüllendirildi!
İkincisi düzenlenen MarTech Awards, pazarlamada teknolojiyi en iyi kullanan şirketleri buluşturdu.
Teknoloji ve pazarlama dünyasını buluşturan etkinlik serisinin altıncısı Marketing Meetup 2019, MarTech Awards ile heyecanı üst seviyelere taşıdı. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen MarTech Awards’da pazarlama dünyasında kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerin yaratıcı ve etkin kullanımı değerlendirildi.
Jüri başkanlığını UiPath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen’in üstlendiği ödül organizasyonunda pazarlama teknolojilerini sektörü geliştirmek adına kullanan marka ve ajanslar ödüllendirildi. Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri 5 ana kategoride 26 şirketi ödüllendirdi.
Ödül alan şirketler
- Açıkhava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı-Lifecell Wi-Fi Outdoor- Lifecell
- Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı- Turkcell Sürpriz Nokta- Turkcell
- Çok Mecralı Kampanyalarda En İyi Teknoloji Kullanımı- 1:1 Kitlesel Erişim-P&G Türkiye
- En İyi Medya Teknolojisi-1:1 Kitlesel Erişim-Performics
- En İyi Programatik Kullanımı-1:1 Kitlesel Erişim- Performics
- En İyi Veri-İçgörü Teknolojisi-1:1 Kitlesel Erişim-Performics
- Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı-1:1 Kitlesel Erişim- P&G Türkiye
- Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı-BANABAK- P&G Banabak
- En İyi CRM Teknolojisi-PROTON-Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
- Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı-DIGITAL WINBACK-Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
- En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı-GittiGidiyor Google Reklam Paketi-GittiGidiyor
- En İyi MarTech Start Up’ı-bigadvice |Müşteri Deneyimleri Analiz Platformu-VİZYON VERİ TOPLAMA TEKNOLOJİ VE BİLGİ HİZMETLERİ TİCARET A.Ş
- En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı-VakıfBank Lansman Real Time OOH Tracking-VakıfBank
- En İyi Ölçümleme Teknolojisi-Bayi Dedektifi-Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri
- En İyi Veri Kullanımı-MediaMarkt “Black Friday” Şahane Cuma-MediaMarkt
- En İyi VR/AR Kullanımı-Uzman Görüşü ile Zor Hastalar Cebinizde-Bayer & Kardiyoloji Bölümü
- Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı-Uzman Görüşü ile Zor Hastalar Cebinizde-Bayer & Kardiyoloji Bölümü
- En İyi Yapay Zeka Kullanımı-Maxi-TÜRKİYE İŞ BANKASI
- Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı-Maxi-TÜRKİYE İŞ BANKASI
- Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı-Penti
- İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı-Sesli Komut-Nobel Pazarlama – DİMES
- Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı-Sesli Komut- Nobel Pazarlama – DİMES
- Indoor / In-Store’da En İyi Teknoloji Kullanımı-Amerikan Hastanesi Kalbi Sanat İçin Atanlar-Amerikan Hastanesi
- Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı-‘Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi-Renault Mais Türkiye -Megane Sedan
- Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı-”Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi-Renault Mais Türkiye -Megane Sedan
- Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı-”Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi-Renault Mais Türkiye -Megane Sedan