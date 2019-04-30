Pazarlamada Teknolojiyi En İyi Kullanan Markalar Ödüllendirildi!

İkincisi düzenlenen MarTech Awards, pazarlamada teknolojiyi en iyi kullanan şirketleri buluşturdu.

Teknoloji ve pazarlama dünyasını buluşturan etkinlik serisinin altıncısı Marketing Meetup 2019, MarTech Awards ile heyecanı üst seviyelere taşıdı. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen MarTech Awards’da pazarlama dünyasında kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerin yaratıcı ve etkin kullanımı değerlendirildi.

Jüri başkanlığını UiPath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen’in üstlendiği ödül organizasyonunda pazarlama teknolojilerini sektörü geliştirmek adına kullanan marka ve ajanslar ödüllendirildi. Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri 5 ana kategoride 26 şirketi ödüllendirdi.

Ödül alan şirketler