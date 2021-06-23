Artı & Artı, Trend Micro’nun Yönetilen Güvenlik Hizmeti çözümlerini Türkiye’deki KOBİ’lerle buluşturuyor

Artı & Artı siber güvenlik konusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını Trend Micro’nun üst düzey güvenlik sağlayan yönetilen güvenlik hizmeti çözümleriyle karşılayacak

Son dönemde hızlanan ve pandemi ile birlikte daha da yoğunlaşan siber saldırılar, güvenlik konusunda yetersiz kaynağa sahip küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha fazla etkiliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler kurumsal düzeyde güvenliklerini yönetilebilir hizmetler sayesinde uygun maliyetlerle sağlayabiliyorlar. Türkiye’nin önde gelen sistem entegratörlerinden Artı & Artı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu ihtiyacını Trend Micro’nun yönetilen ileri düzey güvenlik çözümleriyle karşılıyor. Artı & Artı, dört farklı paketten oluşan “Worry-Free Services” çözümü kapsamında uç nokta güvenliği, e-posta güvenliği, Office 365 ve GSuite e-posta platform güvenliği, EDR, 7/24 Güvenlik Operasyon Merkezi destek paketi, Managed XDR gibi hizmetleri aylık abonelik şeklinde yönetilen hizmet olarak sağlıyor.

Trend Micro’nun “Worry-Free Services” çözümü, işletmelerin hem finansal hem de teknik açıdan çok önemli avantajlar elde etmelerini sağlıyor. Artı & Artı’nın aylık abonelik şeklinde sunduğu bu çözümden faydalanan kurumlar yüksek ilk yatırım maliyetleri ve güvenlik alanında uzman teknik personel çalıştırma ihtiyacı olmadan üst düzey güvenlik çözümleri kullanma fırsatı elde ediyor. Şirketler zaman alıcı ve pahalı süreçler yerine kendi işlerine odaklanabiliyorlar.

Trend Micro Bölgesel Kanal Yöneticisi Mehmet Dağdevirentürk “Siber güvenlik çözümleri son dönemde giderek daha da yoğunlaşan siber saldırılar nedeniyle eskisinden çok daha önemli bir hale geldi. Ancak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bütçe ya da diğer nedenlerden dolayı yetkin elemanlara ve güvenlik çözümlerine sahip olamadıklarından siber güvenlikle ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyor. Trend Micro olarak bu sorunları ortadan kaldırmak için kurumsal düzeyde güvenlik çözümlerimizi yönetilen hizmet modeliyle uygun maliyetlerle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunuyoruz. Artı & Artı ile olan bu iş birliğimiz sayesinde Türkiye genelinde perakendeden enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren tüm küçük ve orta ölçekli işletmeler güvenlik çözümlerimizi en uygun maliyetlerle en etkin bir şekilde kullanabilecekler” dedi.

Artı & Artı Teknoloji Kurumsal Güvenlik Çözümler Müdürü Fırat Aslantaş, “Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri olarak güvenlik çözümlerimiz konusunda hız kesmeden gelişmeye devam ediyoruz. Trend Micro’nun yönetilen hizmetleriyle işletmeler ileri düzey güvenlik elde etmekle kalmıyor aynı zamanda olaylara müdahale ve saldırılara karşı yanıt verme yeteneği de gelişiyor. İşletmelerin giderek daha sofistike hale gelen saldırıları anlamalarına ve kurumsal güvenlik politikalarını geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Yönetilen hizmetlerle müşterilerin herhangi bir müdahalede bulunmalarına gerek kalmadan tüm süreçleri biz yönetiyoruz ve olaylara hızla müdahale ederek müşterilerimizi olası saldırılara karşı anlık müdahale ile koruyoruz.

Müşterilerimiz bu hizmetten aylık abonelik ve kullandıkça öde şeklinde kiralama mantığıyla faydalanabiliyorlar. Böylece herhangi bir ön yatırım yapmadan kurumsal düzeyde güvenlik çözümlerinden faydalanabiliyorlar” dedi.

KOBİ’ler kurumsal düzeyde güvenlik çözümlerinden faydalanıyor

İşletmelere gelişmiş tehditlere karşı ileri düzey koruma sağlamak için özel olarak tasarlanan Trend Micro Worry-Free Services kapsamında Worry-Free Services, Worry-Free Services Advanced, Worry-Free XDR ve Worry-Free with Co-Managed XDR olmak üzere dört farklı paket bulunuyor. Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ve davranış analizi, önleyici ve çalışma zamanı makine öğrenimi, güvenlik açığı koruma ve sanal yama, tam disk şifrelemesi, uygulama denetimi, entegre uç nokta veri kaybı önleme, cihaz denetimi, Web güvenliği, web itibarı ve URL filtreleme, mobil güvenlik ve mobil cihaz yönetimi, Windows, macOS, iOS ve Android desteği tüm paketlerde standart olarak yer alıyor.