Youtube Kids’in bilgi ve eğlence dolu dünyası, Samsung Galaxy akıllı cihazlarda!

Samsung’un çocukların hem keyifli zaman geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebileceği Galaxy akıllı telefon ve tabletleri ile YouTube Kids uygulaması, çocuklar için güvenli bir dijital deneyim sunuyor.

Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde de yer alan YouTube Kids uygulamasıyla çocuklar, önlerindeki uzun yaz boyunca sadece izlemekle kalmadıkları, aynı zamanda ürettikleri bir dünyayı keşfe çıkacak. Çocukların hem keyifli zaman geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebilecekleri YouTube Kids uygulaması ile aileler çocuklarına daha güvenli bir dijital deneyim sunuyor. Bu sayede aileler çocuklarına dijital dünyayı keşfederken rehberlik edebiliyor, tasarlayabilecekleri araçlar sunabiliyor ve çocuklarının dijital deneyimlerini özelleştirebiliyor.

YouTube Kids neler sunuyor?

Bugüne kadar 106 ülkede 44 farklı dilde aileler ve çocuklar tarafından kullanılan YouTube Kids, tamamen çocuklara özel hazırlanan ayrı bir uygulama olma özelliği taşıyor. Çocuklar, YouTube Kids’te yer alan kategorilerdeki kanallar ve çalma listeleri ile yepyeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor. Aileler izleme deneyimini özelleştirebilmek için de YouTube Kids’in öne çıkan ebeveyn denetimlerini kullanabiliyor. İşte YouTube Kids uygulamasının sunduklarından birkaçı:

Onaylı içerikler: Ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebiliyor. Ayarları değiştirmek için çocuklarına özel profil seçip ve yalnızca onaylı içerik seçeneğini işaretleyebiliyorlar.

Ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebiliyor. Ayarları değiştirmek için çocuklarına özel profil seçip ve yalnızca onaylı içerik seçeneğini işaretleyebiliyorlar. Aramalar kapatılabiliyor: Çocukların deneyimini daha kısıtlı içerikler ile sınırlandırmak isteyen anne -babalar, ebeveyn ayarlarını kullanarak Arama fonksiyonunu kapatabiliyor. Arama kapatıldığında, çocuklar video araması yapamıyor ve YouTube Kids tarafından doğrulanmış içeriklerle sınırlandırılıyor.

Çocukların deneyimini daha kısıtlı içerikler ile sınırlandırmak isteyen anne -babalar, ebeveyn ayarlarını kullanarak Arama fonksiyonunu kapatabiliyor. Arama kapatıldığında, çocuklar video araması yapamıyor ve YouTube Kids tarafından doğrulanmış içeriklerle sınırlandırılıyor. İçerikler engellenebiliyor: YouTube Kids uygulamasında oturum açıp çocukların izlemesinin istenmediği video veya kanallar engellenerek kişiselleştirebiliyor. Engellenen video veya kanal, aynı içerik başka bir kanal tarafından yüklenmediği takdirde YouTube Kids uygulamalarına giriş yapıldığında artık görünmüyor.

YouTube Kids uygulamasında oturum açıp çocukların izlemesinin istenmediği video veya kanallar engellenerek kişiselleştirebiliyor. Engellenen video veya kanal, aynı içerik başka bir kanal tarafından yüklenmediği takdirde YouTube Kids uygulamalarına giriş yapıldığında artık görünmüyor. Zamanlayıcı: Dâhili zamanlayıcı sayesinde çocuklara izleme süresinin bittiği uyarısı verilerek ekran karşısında geçirdikleri süre kısıtlanabiliyor.

Dâhili zamanlayıcı sayesinde çocuklara izleme süresinin bittiği uyarısı verilerek ekran karşısında geçirdikleri süre kısıtlanabiliyor. İzleme geçmişi: Çocukların neler izlediğini, en son ne keşfettiğini, ilgi alanlarını takip etmek için, ebeveynlerin izleme geçmişini kontrol etmeleri de yeterli oluyor.

Samsung Galaxy akıllı cihazların Youtube Kids uygulaması ile sundukları tüm özellikler için https://www.samsung.com/tr/explore/wellbeing/discover-youtube-kids-with-galaxy-tablets/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Reklam filmi TV’lerde ve tüm dijital mecralarda

Çocukların Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde, YouTube Kids aracılığıyla nasıl öğrendiklerini, keşfettiklerini ve yeni şeyler yaptıklarını gösteren reklam filmi de TV’lerde ve tüm dijital mecralarda yayınlanmaya başladı. Reklam filminde, endişeli ve çocuğunun tüm yazı akıllı bir cihaz başında geçirmesini istemeyen bir baba, aslında bu endişelerine çözüm olabilecek şeyi keşfediyor. Çocuklar Samsung Galaxy tablette çim adamı boyuyor, ardından bunu bir adım öteye taşıyarak YouTube Kids uygulaması üzerinden izleyip üreterek, yazın ilerleyen günlerinde kendilerini robot yaparken buluyorlar.