ASELSAN ve Turkcell’den İlk Yerli Ve Milli 5G Uyumlu Mobil İletişim Anteni

ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli 4.5G mobil iletişim antenleri Turkcell’in şebekelerinde hizmet sunmaya başladı. Turkcell mühendislerinin de katkılarıyla 5G uyumlu olarak geliştirilen antenlerin yaklaşık 1000 adedi yıl sonuna kadar Turkcell altyapısına entegre edilecek.

Çeyrek asırdır Türkiye için çalışan Turkcell, yerli ve milli teknolojilerin üretimini desteklemeye devam ediyor. 4.5G şebeke kurulum çalışmaları kapsamında Turkcell’in girişimleri ile gündeme gelen ve üretilen yerli mobil iletişim antenleri canlı şebekede abonelere hizmet vermeye başladı. ASELSAN’ın ürettiği antenler ilk olarak İstanbul Pendik’te hizmet veren sahaya yerleştirildi. Turkcell yerli 5G uyumlu antenleri 4.5G mobil şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör oldu.

Baz istasyonlarında kullanılan antenleri, yerli ve milli ürünlerle değiştirme hedefiyle yola çıkan Turkcell, teknik ihtiyaçlarını ASELSAN ile paylaştı ve antenlerin geliştirilme sürecinde de aktif biçimde yer aldı. 2016 yılında başlanan antenlerin prototip deneme çalışmaları, 2018 yılında Ankara ve İstanbul olmak üzere iki canlı sahada gerçekleştirilmişti. 4.5G şebekesinde kullanılacak antenler için ASELSAN ile Turkcell arasında 2017 yılı Ocak ayında imzalanan işbirliği sözleşmesinin ardından ise 2018 yılı Eylül ayında da toplam 2030 adet anten siparişi için tedarik anlaşması yapılmıştı.

Yerli ve milli teknolojiler geliştiriliyor

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olması yolunda Turkcell olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sunduğumuz sürdürülebilir ve güvenilir iletişim hizmetlerimizde kullandığımız teknolojilerin de yurt içi olanaklarla üretilmesi için çalışıyoruz. Turkcell’in girişimleriyle geliştirilmeye başlayan; değişen teknik ve teknolojik ihtiyaçlarımız doğrultusunda ASELSAN’ın ürettiği antenleri canlı şebekemizde kullanmaya başladık. Yeni antenlerimizin kurulumuyla beraber, artık iletişim altyapımızın birçok önemli bölümünde yerli ve milli teknolojileri kullanır hale geldik” dedi.

ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan ise “ASELSAN, 1975’ten beri yerli ve milli haberleşme sistemleri için çalışıyor. Bugün, Ekim 2018’de Turkcell ile birlikte başladığımız Yerli 4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim projemizin ürünlerinin canlı şebekelerde kullanımına başlanıyor. Mutluyuz, gururluyuz. Teknolojik ve maliyet açısından yabancı ürünlerle rekabet edilebilir bir düzeye gelmiş bulunmaktayız. Canlı şebekelerde kullanımıyla beraber sahalardan gelecek bilgilerin geliştirmelerimize daha fazla ışık tutacağını düşünüyoruz. 4.5G’de kazandığımız bilgi ve tecrübe ve Turkcell’in destekleri ile 5G’de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İlk aşamada ASELSAN üretimi yaklaşık 1000 antenin yıl sonuna kadar Turkcell’e ait 250 baz istasyonunda kullanılmaya başlanması hedefleniyor.