Teleperformance İle Denizbank İşbirliği Yaptı

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde dünya lideri Teleperformance, finans sektörünün önde gelen kurumlarından Denizbank’a çağrı merkezi hizmeti vermeye başladı. Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak isteyen kurumların tercihi olan Teleperformance, bu iş birliğiyle Denizbank’ın müşteri memnuniyetine yönelik hızlı ve kaliteli hizmet modeline önemli katkı sağlayacak.

İstanbul, Uşak, Trabzon, Antalya ve Balıkesir’de bulunan 6 lokasyonunda 3.000 kişiyi aşan yetkin ekibiyle çağrı merkezi ve bütünleşik çözümlerin yanı sıra özelleştirilmiş hizmetler de sunan Teleperformance Türkiye, referans müşterileri arasına Denizbank’ı da ekledi.

Müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen firmaların tercihi olan Teleperformance, Denizbank’a aktivasyon işlemleri, bilgilendirme, tele pazarlama ve tele satış konularında destek veriyor.

Teleperformance CEMEA Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Tolga Uçbağlar, “1978 yılından bu yana çağrı merkezi ve dış kaynak CRM alanında lider olan Teleperformance Group çatısı altında çalışıyor ve müşterilerine eşsiz bir deneyim sunmak isteyen şirketlerin bu ihtiyacını uçtan uca karşılıyoruz. Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi stratejisi geliştirerek ve bu hizmeti de dış kaynaklı sağlayarak, şirketlerin kendi ana işlerine odaklanmalarını kolaylaştırıyoruz” diyerek, şirketlerin günlük operasyonlarına yaptıkları katkı hakkında bilgi verdi.

En büyük küresel şirketler Teleperformance ile çalışıyor

Tolga Uçbağlar, Teleperformance Türkiye’nin, esnek ve çevik iş modeli, güçlü teknolojik altyapısı ve benzersiz CRM uzmanlığı sayesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok öncü firmayla çalıştığını ve dünyanın en büyük küresel şirketleriyle iş ortaklığını sürdürdüğünü söyledi. Uçbağlar, “1995 yılında kurulan Teleperformance Türkiye, uluslararası deneyim, sürekli inovasyon, en iyi yetenekler, sürdürülebilir yönetim, analitik çözümler ve stratejik lokasyonlar ile global standartlar doğrultusunda yerel bazda mükemmellik taahhüdünü yerine getiriyor” dedi.

Türkiye’nin önde gelen finans kurumlarından Denizbank ile yaptıkları iş ortaklığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uçbağlar, “Hangi sektör olursa olsun, rekabette öne geçmek isteyen şirketlerin kendi süreçlerini daha verimli hale getirmeleri gerekiyor. Bunun da en akılcı yolu dış kaynak hizmetlerden faydalanmak. Lokomotif sektörlerden biri olan bankacılık için de verimliliği, müşteri memnuniyetini ve karlılığını en üst düzeye çıkarmak her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Son olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere, yenilikçi finansal çözümler ile hızlı ve kaliteli bir hizmet modeli hedefine odaklanan Denizbank’ı müşteri portföyümüze eklemekten ve bu yenilikçi kurumun müşteriler nezdinde sesi olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Denizbank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da Teleperformance iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Uzun yıllara dayanan sektörel tecrübesi ile Denizbank, dış kaynak yönetiminde ki rolünü bir işveren mantığından ziyade ortak akıl ile yönetilen bir proje partneri şeklinde konumlandırmaktadır. Bu kapsamda, yeni başlayan Teleperformance iş ortaklığımız; firmanın gerek yurtiçi gerekse yurtdışı farklı sektör tecrübeleri de göz önüne alındığında, oldukça önemsenecek bir işbirliği haline gelmiştir. Her iki ekibin bundan sonraki süreçte, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, dinamik, başarılı ve ortak hedeflere doğru emin adımlar ile ilerleyen bir iş modeli ile çalışacağı konusunda inancım tam. Kısa zamanda oluşturulan proje ekibinin, canlı ve son derece istekli duruşu, iş birliğimizin geleceği ile ilgili yönetim olarak bizleri de oldukça heyecanlandırmıştır. Ekibimizi ziyaretimiz vesilesi ile, birlikte kutlayacağımız nice başarı hikâyelerini başlatmak üzere tam yol ileri diyorum.”