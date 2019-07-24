Logitech G MX518 Oyun Mouse’u Yeni Nesil Teknolojilerle Güncellendi

Logitech, dünya çapında en beğenilen oyun mouse’larından MX518’i, kullanıcıların yoğun beklenti ve çağrılarını dikkate alıp yeni nesil teknolojilerle güncelleyerek Logitech G MX518 modelini duyurdu. Logitech, sayısız oyuncunun deneyimlediği ve sevdiği klasik ve rahat tasarımı, modern malzemelerle yeni bir görünüme kavuşturup, 32-bit ARM işlemci ve Logitech G’nin özel HERO 16 K sensörü gibi günümüzün en son oyun teknolojileriyle donattı.

Logitech Gaming Genel Müdürü Ujesh Desai: “Hayranlarımız istedi ve biz de efsane MX518 modelimizi geri getirdik. MX518 sektörde bir ikon konumunda ve şimdi biz onu yeni nesil özel teknolojilerle donattık. Umarız bizim bu efsanevi ürünü yeniden canlandırmamız kadar, oyun tutkunları da ürünü kullanma konusunda aynı heyecanı duyacaklar.” dedi.

HERO 16K mouse sensörü

Logitech G MX518’deki en dikkat çekici güncellemelerden biri, rakipsiz bir hassasiyete ve yepyeni bir mimariye sahip, yeni nesil gelişmiş mouse sensörü HERO 16K olarak öne çıkıyor. Saniyede 17k kareye kadar görüntü yakalama oranıyla HERO, 100 – 16.000 DPI aralığında 400+ IPS izlenme değerlerine sıfır yumuşatma, filtreleme veya hızlanmayla ulaşabiliyor. HERO, oyuncu mouse’ları arasında rekabetçi düzeyde hassasiyet ve en istikrarlı tepkimeyi sağlıyor.

Oyun tutkunlarının favorisi MX518’de bir başka güncelleme ise 32-bit ARM işlemcinin eklenmesi oldu. Orijinal ürüne önemli bir güncelleme olarak gelen ARM işlemci, 1 ms’lik hızlı bir raporlama oranı ve bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Kutusundan çıktığı gibi herhangi bir ayara ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor veya isteğe bağlı Logitech Gaming Software’e (LGS) veya Logitech G HUB’a erişerek yapılandırılabiliyor. MX518’de atanabilen 8 programlanabilir tuş bulunuyor. Dahili hafızayla, özel bir yazılım yüklenmesine veya ayarların yeniden yapılandırılmasına gerek kalmadan, rekabetçi sistemlerde kullanmak için kullanıcı tercihleri doğrudan mouse’a kaydedilebiliyor.