Asus Bir İlke İmza Attı: Taşınabilir Monitör ROG Strix XG17

Computex 2019 kapsamında önemli duyurular yapan Asus, dünyanın ilk 240 Hz taşınabilir monitör modeli ROG Strix XG17 ekranı tanıttı. İlgi çekici özelliklere sahip bu monitör hakkında detaylı bilgi yazımızda!

Dünyanın ilk 240 Hz taşınabilir ekranı tamamen oyuna odaklı. Ürünün yüksek yenileme hızı pürüzsüz ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ekran oyuncu dizüstü bilgisayarları yanına ek olarak konumlandırılıyor.

3 saat kablosuz oyun keyfi

Asus ROG Strix XG17’nin 1080p çözünürlük sunan ekranı, 17,3 inç boyutta ve IPS bir panel kullanıyor. IPS panel sayesinde görüş açısı oldukça iyi olan monitör, iki USB-C girişi, MicroHDMI, 7800 mAh bataryaya sahip. 7.800 mAh piliyle 240 Hz değerinde tam 3 saat kablosuz oyun oynamaya imkan veren ekranın yenileme hızı düşürüldüğünde pil ömrü artıyor.

Asus’tan bir model daha: ZenScreen Touch

Asus Computex 2019 kapsamında ZenScreen Touch model monitörü de tanıttı. 15,6 inç 1080P bir panel üzerine kurulan ZenScreen Touch, ROG Strix XG17 gibi kendi başında ayakta durabiliyor. Dokunmatik özellikli monitör, 7.800 mAh piliyle uzun bir kullanım getiriyor.

Monitörlerin fiyatı hakkında açıklama yapılmadı. Teknik özelliklere göre monitörlerin uygun fiyatlı olmayacağı açık.