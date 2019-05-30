5G’nin İlk Amiral Gemilerine Özel Yeni İşlemci

MediaTek’in Helio M70 modemi ile bütünleşik, çok çekirdekli mimariye sahip yeni 7nm işlemcisi,

en son CPU, GPU ve APU teknolojileriyle yüksek performans artışı ve süper hızlı bağlantı sunuyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden MediaTek, Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX fuarında, 5G teknolojili üretilecek yeni nesil üst sınıf akıllı cihazlar için geliştirdiği, çok çekirdekli yeni 7nm işlemcisini tanıttı.

Son teknolojiler bir arada

MediaTek’in Helio M70 modemi ile bütünleşik, 5G uyumlu yeni entegre işlemcisi, kompakt tasarımı içerisinde en son teknolojileri barındırıyor. Arm tarafından sunulan en son Cortex-A77 merkezi işlemci (CPU), Mali-G77 grafik işlemci (GPU) ve MediaTek’in en ileri düzey yapay zeka işlemci (APU) üniteleri, 5G teknolojisinin güç ve performans gereksinimlerini karşılamak için bu yeni işlemcide bir araya geliyor; süper hızlı bağlantı ve en ileri düzey kullanıcı deneyimi sunuyor.

Tek başına (stand alone) ya da irtibatlı (non-stand alone) çalışan (SA/NSA) sub-6GHz bağlantı ağları için geliştirilen, çoklu moda sahip bu yeni 5G yonga seti aynı zamanda, 5G teknolojisinin dünyaya yayılma sürecindeki geçişi desteklemek için 2G’den 4G’ye bağlantı teknolojilerine de uyum gösteriyor.

Yeni yonga setinin, her yönüyle 5G’nin ilk amiral gemileri olacak yeni akıllı cihazlar için tasarlandığını belirten MediaTek Dünya Başkanı Joe Chen, “Bu işlemciyi bugüne dek geliştirilmiş en güçlü 5G uyumlu yonga seti kılan üst düzey teknolojimiz, MediaTek’in 5G uyumlu işlemci tasarımındaki dünya liderliğinin bir kanıtıdır. 5G uyumlu üst sınıf cihazlar, pazarda MediaTek’in gücüyle yer alacak” dedi.

Performans-enerji dengesi

MediaTek’in daha önce duyurusunu gerçekleştirdiği Helio M70 5G modemiyle entegre şekilde üretilen yeni 5G yonga seti, cihaz üreticilerine ultra yüksek bağlantı hızı ve yüksek enerji tasarrufunu birleştiren bir paket sunuyor. İki farklı setin yapabildiklerini tek bir yonga setinde birleştiren MediaTek 5G işlemci tasarımı, performans-enerji dengesinde özel bir avantaj sağlıyor.

2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren önde gelen müşterilerin demo cihazları için hazır hale gelecek yeni işlemci, 2020’in ilk çeyreğinden itibaren tüketiciye sunulan akıllı cihazlarda yer alacak. MediaTek’in detaylı spesifikasyon bilgilerini, önümüzdeki aylarda açıklayacağı, sub-6Ghz ağlar için geliştirilmiş bu yeni 5G yonga setinin temel özellikleri arasında şunlar yer alıyor;

Yonga setine entegre MediaTek Helio M70 5G modem:

o4.7 Gbps download, 2.5 Gbps upload hızı

oAkıllı enerji yönetimi ve tasarrufu

o2G, 3G, 4G, 5G teknolojilerine uygun, çoklu mod desteği ve en iyi bağlantı deneyimi için dinamik güç paylaşımı

Yeni Yapay Zeka mimarisi: Kullanıcıların çok hızlı hareket eden objeleri bile en iyi şekilde fotoğraflamasını sağlayan bulanıklık giderici (de-blur) gibi yeni görüntüleme uygulamalarını da kapsayan ileri düzey yapay zeka uygulamalarını destekleyen yeni Yapay Zeka (AI) işlemci ünitesi.

Kullanıcıların çok hızlı hareket eden objeleri bile en iyi şekilde fotoğraflamasını sağlayan bulanıklık giderici (de-blur) gibi yeni görüntüleme uygulamalarını da kapsayan ileri düzey yapay zeka uygulamalarını destekleyen yeni Yapay Zeka (AI) işlemci ünitesi. En son CPU teknolojisi : MediaTek’in 5G yonga setine entegre, yeni Arm Cortex-A77 merkezi işlemci (CPU).

: MediaTek’in 5G yonga setine entegre, yeni Arm Cortex-A77 merkezi işlemci (CPU). Teknoloji harikası GPU : 5G hızında benzersiz yayın akışı (streaming) ve oyun deneyimleri için yeni Arm Mali-G77 grafik işlemci (GPU).

: 5G hızında benzersiz yayın akışı (streaming) ve oyun deneyimleri için yeni Arm Mali-G77 grafik işlemci (GPU). İnovatif 7nm FinFET Mimari: Kompakt bir tasarımda daha fazla enerji tasarrufu sunan, üstün 7nm mimariye sahip dünyanın ilk 5G yonga seti.

Kompakt bir tasarımda daha fazla enerji tasarrufu sunan, üstün 7nm mimariye sahip dünyanın ilk 5G yonga seti. Verimlilik hızı: Sub-6GHz ağlarda, 4.7Gps download hızla verimlilik zirvesi ve Bileşen Taşıyıcı (Component Carrier / CC) desteği.Tek başına (stand alone) ya da irtibatlı (non-stand alone) çalışan (SA/NSA) sub-6GHz bağlantı ağı mimarilerini destekleme özelliği.

Sub-6GHz ağlarda, 4.7Gps download hızla verimlilik zirvesi ve Bileşen Taşıyıcı (Component Carrier / CC) desteği.Tek başına (stand alone) ya da irtibatlı (non-stand alone) çalışan (SA/NSA) sub-6GHz bağlantı ağı mimarilerini destekleme özelliği. Güçlü görüntüleme ve multimedya performansı: 80 MP süper yüksek çözünürlüklü kamera ve

60 fps hızda 4K video şifreleme / çözme desteği.

Gerek endüstrinin ve OEM firmalarının gerekse tüketicilerin 5G hakkında yüksek beklentilere sahip olduğunu ifade eden Joe Chen, “MediaTek’in yeni 5G işlemcisinin, etkileyici mimarisi, görüntüleme özellikleri, güçlü Yapay Zeka performansı ve ultra hızlı 5G bağlantısıyla sunacağı benzersiz deneyimin gücüne, sonsuz güven besliyoruz” dedi.

MediaTek’in bu yeni işlemcisiyle üst sınıf 5G işlemci pazarına adım atması, en yüksek faydayı tüketicilere sunacak. MediaTek’in rekabetçi teknolojisi, daha fazla akıllı cihazın pazara sunulmasını ve böylece daha fazla sayıda kişinin, üstün teknolojilerle tanışmasını sağlayacak.

Öte yandan MediaTek, akıllı cihazlar için geliştirilen 5G teknolojilerinin, akıllı evlere, akıllı otomobillere ve hayatın her yanına yayılabilmesi için cihaz üreticileri ve ağ operatörleri ile çalışmalarını da artan bir ivme ile sürdürüyor.

MediaTek aynı zamanda, 5G standartlarına uygun RF teknolojilerinin pazara hızlı bir şekilde yayılabilmesi için de iş birlikleri gerçekleştiriyor. RF teknolojileri alanında MediaTek ile iş birliği yapan kuruluşlar arasında, Oppo ve Vivo gibi markaların yanı sıra, Skyworks, Qorvo, ve muRata RF gibi üst düzey RF tedarikçileri de yer alıyor. Bu iş birliklerinin odak noktasını, 5G teknoloji içeren, ince ve albenili tasarıma sahip cihazların geliştirilmesi ve üretilmesi oluşturuyor.