Dünyanın İlk 5G Destekli Bilgisayarı: Project Limitless

İşbirliğine imza atan Qualcomm ve Lenovo, ilk olarak MWC 2019 etkinliğinde gündeme gelen, 5G bağlantı yeteneğine sahip ilk bilgisayar olan Project Limitless bilgisayarı tanıttı. Lenovo’nun ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarı henüz prototip aşamasında. Bu ürün, daima açık ve bağlı 5G bilgisayarlarla programlamada yeni bir dönem başlatacak.

Çağ atlatan teknoloji örneği

Lenovo’nun ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarı, Qualcomm’un 7 nm fabrikasyon süreciyle ürettiği 2.8GHz hızında çalışan Snapdragon 8cx işlemcisinden güç alıyor. Qualcomm‘un X55 5G modemine de ev sahipliği yapan yeni nesil bilgisayarın işlemcisine, 16 GB RAM eşlik ediyor.

Yeni tanıtılan Project Limitless’in, 20 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor. Çağ atlatan teknolojilerin en son örneği olan Project Limitless, 2020 yılında piyasaya sürülecek.