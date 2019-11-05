ATAR Labs, CISO MAG Zirvesi’nden “Yılın En İyi SOAR Çözümü” Ödülüyle Döndü

Siber güvenlik alanında Ortadoğu’nun ve dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan CISO MAG Zirvesi’ne katılan ATAR Labs, “Yılın En İyi SOAR Çözümü” ödülüne layık görüldü.

21 Ekim tarihinde Dubai’de düzenlenen siber güvenlik alanında Ortadoğu’nun en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve alanında başarılı kuruluşları, kamu kurumlarını ve bireyleri ödüllendiren CISO MAG Summits & Awards’a katılan Türkiye’nin lider siber güvenlik üreticisi ATAR Labs, zirvenin en prestijli ödüllerinden “Yılın En İyi SOAR Çözümü” ödülüyle ülkemize döndü. Siber Güvenlik Pazarının 2024 yılında 20 milyar dolara ulaşması beklenilen Ortadoğu bölgesinde, siber suçların kamu kuruluşlarına ve iş dünyasına getirdiği maliyet her geçen gün artıyor ve endişe yaratmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, siber saldırı oranlarının en yüksek olduğu 10 ülkeden 3’ünün Ortadoğu ülkesi olduğunu gösteriyor. Kamu, eğitim, enerji ve finans en çok saldırı alan sektörler arasında yer alıyor. Siber saldırılar, Ortadoğu ve tüm dünyada ekonomilerin büyümesini tehdit ederken siber güvenlikle ilgili çeşitli eğitim ve düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Bu unsurların tamamı Ortadoğu bölgesindeki siber güvenliği şekillendiriyor. CISO MAG, bölgedeki tüm önemli paydaşları dahil ederek bireysel, ulusal ve uluslararası siber güvenliğe odaklanmayı ve siber güvenlik kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor. CISO MAG, kurumsal hayatlarını daha güvenli bir dünya oluşturmaya adayan ve bu inançla yola çıkan vizyoner insanların, güvenlik alanındaki boşluğu doldurarak büyük fark yaratacaklarına inanıyor. Kamu kuruluşları, farkındalık yaratarak ve doğru projelere fon sağlayarak kendilerine düşeni zaten yapıyor. EC-Council tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen CISO MAG Zirvesi ve Ödül Töreni, bu girişimlerin bireysel, kurumsal ve devlet düzeyinde çabalarını tanıtmak ve ödüllendirmek için düzenleniyor.

ATAR, jüri tarafından En Başarılı SOAR Çözümü seçildi

Bu yıl 21 Ekim tarihinde Dubai’de gerçekleştirilen ve hem şirketlerin hem de kamu kurumlarının büyük ilgi gösterdiği zirve, Ortadoğu bölgesi ve çevresinden güvenlik alanında uzman birçok profesyoneli, kuruluşu ve kamu kurumunu ağırladı. Etkinlikte Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanlık Kurumsal Dijital Hizmetler Direktörü Sultan Al-Owais, Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanlığı Kamu Gelirleri Departmanı CISO-eDirham Programı Teknoloji Altyapısından Sorumlu Başkan Tony Chacko Joseph ve Abu Dhabi Islamic Bank Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkan Illyas Kooliyankal gibi sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri; Bireysel, Kurum, Kamu ve Ürün alanlarında başvuruda bulunan çalışmalar arasından en başarılı olanları belirledi ve düzenlenen ödül töreni ile kazananlara ödülleri verildi. Etkinlikte, siber güvenlik alanındaki yetişmiş insan açığını teknolojiyle kapatmak için Ortadoğu bölgesi dahil olmak üzere tüm dünyaya hizmetlerini sunmaya başlayan ATAR Labs, şirketlerin her geçen gün daha da artan siber tehditlere çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilmelerini sağlayan ATAR ile “Yılın En Başarılı SOAR Çözümü” ödülüne layık görüldü.

Kurulduğu ilk günden bu yana hızlı bir büyümeyle yola devam ettiklerini ve özellikle Kıta Avrupa’sında ve Ortadoğu’da yeni kanal iş ortaklıklarıyla bu büyümeyi sürdürdüklerini belirten ATAR Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, “Ortadoğu’nun en önemli etkinliklerinden biri olan CISO MAG Zirvesi’ne katılmaktan ve ödül almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana büyümemizde büyük etkisi olacağına inandığımız yurtdışı operasyonlarımız üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılında İngiltere’deki ofisimizi devreye alarak başladığımız bu çalışmalarımızı 2019 yılında daha hızlandırdık. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa’da yeni kanal iş ortaklıklarıyla farklı pazarlarda yer almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tümüyle yerli ve milli Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiğimiz ATAR siber güvenlik otomasyon robotu, giderek artan tehditlere karşı güvenlik operasyon merkezlerindeki verimliliği en üst düzeye taşıyor. Çözümümüz Ortadoğu bölgesinde büyük ilgi görüyor, bunun en büyük ispatı CISO MAG’da aldığımız Yılın En Başarılı SOAR Çözümü ödülüdür. Bu ödülü yerli ve milli bir çözümle ülkemize getirmekten gurur duyuyoruz. Ortadoğu bölgesinde görünürlüğümüzü daha da artıracak ve bizi başarıya ulaştıracak çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

ATAR Labs’ın büyük ilgi gören ve birçok ödüle layık görülen Siber Güvenlik Otomasyon ve Müdahale Robotu ATAR, güvenlik operasyon merkezlerine ihtiyaçları olan hız ve çevikliği kazandırıyor. Güvenlik operasyonlarında sık tekrar eden işleri otomatik hale getiren ATAR sayesinde, operasyon merkezlerindeki uzmanlar iş birliği içinde çalışıyor. Böylece siber güvenlik operasyon verimliliği maksimum düzeye ulaşıyor.