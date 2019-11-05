Ev ve Küçük Ofisler İçin Uygun Fiyatlı Ağ Anahtarları

TP-Link, ev ve küçük ofislerde uygun fiyatla ve kolayca kablolu ağı genişletmek için yeni bir ağ anahtarı ailesini satışa sundu. LiteWave Switch’ler olarak adlandırılan bu ailede 5 ve 8 girişli modeller yer alıyor.

Dünya WiFi pazarının lideri TP-Link, kablolu ağını kolayca ve daha ekonomik genişletmek isteyen ev ve küçük ofis kullanıcıları için yeni bir ağ anahtarı (switch) ailesi geliştirdi. LiteWave adı verilen bu ailede 5 ve 8 girişli (portlu) dört model yer alıyor. Tak&Çalıştır özellikli bu switch’lerin kurulumu ve kullanımı son derece basit ve fiyatları da uygun.

Evlerde giderek daha fazla cihaz kablo ile ağa bağlanıyor; akıllı TV’ler, oyun konsolları, depolama birimleri, PC’ler… Bu cihazların aynı anda ağa bağlı olması gereken durumlarda kullanıcıların farklı ağ ürünlerine gereksinimi oluyor. Ancak ev ve küçük ofisler için yatırım maliyeti de çok önemli bir nokta. TP-Link, bu nedenle LiteWave serisi switch’leri tasarladı ve satışa sundu.

Şu anda satışta olan LiteWave serisi switch modelleri, az enerji tüketen, kolay kullanılan, güvenli ürünler. İki model 5, diğer iki model ise 8 girişli ve bu bağlantı noktalarının tümü Auto-MDI / MDIX destekli. Bu nedenle kullanıcıların kablo türü konusunda endişelenmeleri gerekmiyor. Switch’i elektrik prizine takıp, ağa bağlanmak istenen cihazları switch üzerindeki girişlere Ethernet kablo ile bağlamak kurulum için yeterli oluyor; bu ürünler yönetilmeyi gerektirmiyor.

Yeşil Teknoloji-Az Enerji Tüketimi

LiteWave serisi, yeşil teknoloji destekli ve daha az enerji tüketiyor. Bu sayede elektrik faturalarına fazla yük bindirmiyor. Bağlantı durumu ve kablo uzunluğuna göre güç tüketimini otomatik olarak ayarlayan switch’ler, böylece karbon ayakizini en aza indirerek ağın genişletilmesini sağlıyorlar.

LiteWave serisi switch’ler 5 ya da 8 adet (modele göre) Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu sayede yüksek hızda kablolu bağlantı elde ediliyor. Bilgisayar, yazıcı, web kameralar, IPTV’ler yüksek hızla ağa bağlanıyorlar ve büyük, bant genişliği yüksek dosyalar da parazit sorunu olmadan aktarılabiliyor.

TP-Link’in LiteWave serisi switch’leri evlerin yanı sıra öğrenci yurtları ve küçük işletmeler için ekonomik ağ genişletme çözümü olarak sunuluyor. Şu anda satışta olan LiteWave serisi ürünler ve fiyatları ise şöyle: