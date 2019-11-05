Geleceği Tasarlayacak Program Açıklandı!

Marka Haftası İstanbul, bu yıl da Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini, dünyanın en yaratıcı zihinleri ve projeleryle buluşturuyor! İstanbul’u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırmak isteyen Marka Haftası İstanbul, fikirleri ve markalarıyla geleceği bugünden gelecek isteyen isteyen ilham verecek bir haftaya hazırlanıyor!

6-8 Kasım tarihleri arasında Zorlu PSM’de yedinci kez orada marka Haftası İstanbul’un bu yılki teması “Geleceği Tasarlamak”. zengin programına göz atmayı biliyor.

Yüzlerce konuşmacı altı sahnede geleceği anlatıyor

Dünyaya ve Türkiye’ye yön veren trendlerin, iş dünyasının meşgul eden konu ve konukların, dijital iş modellerinin ve yaratıcılığa dairelerin bulunduğu durumlarda durumların altı sahnede binlerce konukla paylaşılacağı Brand Week Istanbul; Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Marka Akademisi Sertifika Programı, Marka İkonları Yürüyüşü, Portfolyo Buluşları ve özel ağ oluşturma toplantıları gibi modern yan etkinliklerinin yanına bu yıl geleceği hedefleniyor geçmişlerinin sergileri … araya getiren Insta Day gibi yenilikler ekliyor. Bir başka sözcük, Marka Haftası İstanbul bu kez de dopdolu!

Carnegie Mellon’dan iyzico’ya oyunu değiştiren isimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceği tasarlayan mucit John Zimmerman, M87 Karadeliği projesinin mimarlarından Feryal Özel, NASA Kreatif Direktörü Dan Eşyaları, iş dünyasını yıkıyor ve korsanlardan ilham alıyor en etkili liderlikleri Sally Helgesen, Clotaire Rapaille, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye’nin en başarılı fintech maceralarından iyzico’nun kurucusu Barbaros Özbuğutu, model ve oyuncu Çağla Şikel ve daha isim isim Marka Haftası İstanbul’a özgü hikâyeler anlatmaya ve sanattan teknolojisi, iş dünyasından ekonomiye geleceği belirliyor ipuçlarını paylaşmaya hazır.

Sanat ve aktivizm olmadan asla!

Pazarlama iletişimiyle sınırlı bir marka idealizminin ötesine geçerek, topluma, çevreye ve geleceğe yönelik sorumluluk sorumluluklarını, eylemleriyle kanıtlayan aktivist markalar; eski kuşakların üretim ve tüketim modelini reddeden aktivist genç kuşaklar ve sorunlara yönelik çeşitlilik dikkat çeken aktivist sanatçılar uzun yıllar onlar olduğu gibi bu yıl da marka haftası istanbul gündeminde. «Yatak Performansı – Yükü Taşı» – Emma Sulkowicz; Mardin Bienali’nin küratörü 10’uncu yılını geri bırakmaya hazırlanan Markan Bienali’nin Adwait Singh, dünyayı oyunlarla değiştirmeye çalışan tasarım profesörü John Sharp sunumlarıyla fark yaratacaklar.