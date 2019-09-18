AWS İstanbul’daki ilk Pop-Up Loft ile Türkiye’deki Yerli Yetenekleri Destekliyor

Amazon Web Services (AWS); start-uplara, işletmelere ve AWS meraklılarına çeşitli ücretsiz aktiviteler, eğitim atölyeleri ve etkinlikler sunan Türkiye’deki ilk Pop-Up Loft’u başlattı. İstanbul’daki Galata Rum İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Loft, 16 Eylül – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında sistem kuruculara, girişimcilere ve geliştiricilere, güçlü ve başarılı bulut tabanlı uygulamalar oluşturmalarına yardım edecek AWS kaynaklarına ve uzmanlarına erişme fırsatı sunuyor.

AWS Pop-up Loft etkinlikleri, 17 Eylül’de Amazon.com CTO’su Dr. Werner Vogels tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Vogels konuşmasında, bulut bilişimin, işletmelerin ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanmalarını ve daha hızlı inovasyon yapmalarını sağlayarak Türkiye ve dünyadaki sanayileri nasıl dönüştürdüğünü vurguladı.

Dr Vogels’in konuşma yaptığı oturuma AWS müşterileri ve iş ortakları da sunumları ile katkı sağladı. Türkiye’nin önde gelen profesyonel ev aletleri üretim şirketi Vestel, ev aletlerinin Amazon Alexa, Amazon Fire TV ve diğer akıllı ev uygulamaları ile etkileşime girmesini sağlayan son teknoloji akıllı ev çözümleri için AWS IoT teknolojilerini nasıl kullandığını aktardı. Lider teknoloji şirketi Peak ise, bugün 350 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan lider oyun ürünlerini nasıl “cloud-native” geliştirdiğini ve şirketin hızla yeni ürünler sunmak için AWS servislerinden ne şekilde yararlandığını anlattı. Lider yazılım şirketi Logo da, AWS’nin yapay zekâ ve makine öğrenimi hizmetlerinin, şirketin faturalandırmayı otomatikleştirmek, harcamaları izlemek, siparişleri işlemek ve envanteri takip etmek için geliştirdiği faturalandırma ve muhasebe uygulamalarından birine nasıl hayat verdiğini paylaştı.

İstanbul’da ilk ofisini 2015 yılında açan AWS, büyüyen ülke ekibi doğrultusunda yakın zamanda yeni Türkiye ofisine taşındı. AWS’nin müşteri yöneticileri, çözüm mimarları, iş geliştiricileri, iş ortağı yöneticileri, teknoloji uzmanları ve start-up geliştiricilerini içeren Türkiye ekibi, ülkedeki her ölçekten şirkete AWS çözümlerine geçiş sürecinde destek sağlıyor.

Türkiye’nin Arҫelik, Blutv, Boyner, Digitürk, Doğuş Grubu, FLO, Pegasus Havayolları ve Vestel gibi birçok büyük ve köklü şirketi, daha hızlı inovasyon yapmak, dakikalar içinde küresel erişim edinmek ve organizasyonel maliyetlerini azaltmak için AWS ürünlerine geçiş yapıyor. AirTies, Armut.com, Foreks, Peak, Insider, Opsgenie, Obilet, Onedio ve V-Count gibi sektörlerinde oyunun kurallarını değiştiren start-up’ların yanı sıra Etiya ve Logo gibi yazılım geliştiriciler, hızlı bir şekilde ölçek kazanabilmek ve dünya çapında büyüyebilmek için altyapılarını AWS ürünleri üzerine inşa ediyor.

AWS Pop-Up Loft Istanbul

Girişimcilere, geliştiricilere ve teknik uzmanlara yönelik çeşitli etkinliklere ziyaretçilerin ücretsiz olarak erişebildiği bir topluluk alanı sağlayan AWS Pop-up Loft’un ev sahipliği yaptığı etkinlikler arasında, AWS iş ortaklarının ve müşterilerinin sunumları ve uygulamalı atölye çalışmaları ile yapay zeka, makine öğrenimi, ‘serverless’ mimari, IoT gibi bir çok konuyu kapsayan teknik sohbetler yer alıyor. Loft katılımcıları, AWS’nin en yetkin uzmanları ile görüşerek AWS Çözüm Mimarlarından ve AWS fikir önderlerinden teknik rehberlik alabiliyor. Katılımcılar ayrıca, Loft kapsamında 18 Eylül’de düzenlenecek We Power Tech oturumu ile 19 Eylül’de gerçekleştirilecek Transformation Day ve 25 Eylül’de gerçekleştirilecek Startup Day gibi endüstri etkinliklerine katılarak derinlemesine bilgi alma fırsatına sahip oluyor. AWS Pop-up Loft İstanbul; Peak, Commencis, Tech Data, Netapp, Hitachi, Cisco, Equinix, Bestcloudforme, Insider, Logo, V-count ve Türk Telekom şirketlerinin yanı sıra eğitim sponsorları olarak Bilgeadam ve Yönetim Akademi’nin desteğiyle hayata geçiriliyor.

Türkiye’deki işletmelerin bulut becerilerini geliştirmesini destekliyor

AWS, Türkiye’deki yeni nesil işletmeleri ve start-up’ları AWS Activate Programı ile destekliyor. Kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılarla çalışan AWS Activate Programı, start-up’lar için işlerini AWS üzerinde başlatmalarına ve dakikalar içinde küreselleşmelerine yardımcı olacak kaynaklar sağlıyor.

AWS, Türkiye’de Kolektif House, Startershub ve ITU ARI Teknokent gibi birçok kurumla birlikte çalışıyor ve start-up’lara AWS kredileri, kişisel teknik destek, AWS eğitimleri ve pazara açılma yardımı gibi birçok olanak sağlıyor. Buna ek olarak AWS, en yeni bulut bilişim teknolojileri, en iyi uygulamalar ve mimarilerle ilgili olarak teknik becerilerini geliştirmek isteyen bireylere ve Türk şirketlerine dijital dönüşümlerinde daha fazla destek olmak için Türkiye’deki eğitim ortakları aracılığıyla eğitim ve sertifikalandırma programları düzenliyor.

AWS, müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu eğitim programlarının yanı sıra tüm ilgili bireyler için AWSome Days ve webinarlar gibi etkinliklerle birlikte 500’den fazla ücretsiz çevrimiçi eğitim kursu veriyor. Geçen yıl Türkçe web sitesini kullanıma sunan şirket, Türkiye’de AWS’nin benimsenmesini desteklemek ve hızlandırmak için yerel kaynaklar sağlıyor. AWS ayrıca, teknoloji endüstrisindeki çeşitliliği arttırmak için küresel ‘We Power Tech’ programını Türkiye’de de gerçekleştiriyor ve Türkiye’deki kadınların teknoloji becerilerinin geliştirilmesini destekleyen etkinliklere ve ücretsiz eğitimlere ev sahipliği yapıyor.