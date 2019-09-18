İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük Satıldı Türkiye internetinin en yaratıcı topluluklarını oluşturan ve sözlük konseptinin en büyük oyuncuları arasında yer alan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük %50 hissesi, 10 milyon TL değerlemeyle satıldı. İki sözlük sitesiyle birlikte İncicaps ve Haberself siteleri ile bu sitelere bağlı sosyal medya hesapları da satış sürecine dahil edildi.

Uludağ sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50’sini, Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur satın aldı. 28 yaşındaki genç girişimci, Türkiye’de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını satın alarak önemli bir yatırıma imza attı.

Sözlük sitelerinin yükselişi

Uludağ Sözlük’ün dijital dünyadaki büyük yolculuğu 2005’te öğrenci projesi olarak başladı. 4 yıl sonra İnci Sözlük, çok kısa süre içinde kendi kitlesini oluşturarak Türkiye internetine adını yazdırmaya başladı. Ardından İncicaps ve Haberself ile daha geniş kitlelere ulaşan bu iki sözlük platformu, sosyal medyada da geniş bir kitle edindi.

2013’te Promoviral markasıyla kurumsal firmalara sosyal medya ajans hizmeti vermeye başlandı. 2016’da Texas, Dallas’ta Amerikan şirketlerine hizmet veren yazılım ofisi kuruldu.

Kurumsallaşma ve yatırımlara hız verilecek

Şirketin yarı hissesinin satışı sonrasında yönetim kadrosu ve ekip çalışmaya devam edecek. Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki dönemde uygulama geliştirme konusunda insan kaynağı yatırımına gidilecek. Ayrıca sözlüklerle birlikte sosyal medya profillerindeki takipçi kitlesine dönük oyunlar geliştirilmesi için de çalışmalara hız verilecek.

Türkiye’nin ikinci en büyük sözlük sitesi

Kuruluş tarihi 2005 olan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye’nin ikinci yerli sosyal medya sitesi. 2009 doğumlu İnci Sözlük ise 1,2 milyon üyesi ve sosyal medyadaki 15 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en büyük sosyal medya kitlesine sahip. Türkiye nüfusunun yüzde 85’inin haberdar olduğu site, her gün 450 bin farklı kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Uludağ Sözlük’ün kurucusu İsmail Alpen, yoğun olarak siyasi tartışmaların yaşandığı bir platform olarak tanımladığı Uludağ Sözlük’te 3 milyon konu başlığıyla ilgili 22 milyon yazı (entry) yer aldığı bilgisini verdi. Uludağ Sözlük’ün Twitter’da 140 bin takipçisi bulunuyor.

Kendi jargonunu ve Caps kültürünü oluşturdu

Türkiye’de yeni nesil arasında hızla benimsenen yeni bir jargon oluşturduğunu söyleyen İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci, “İnci Sözlük olarak pek çok sosyal projeler de hayata geçirdik. Ülkemizin internet kültürüne pek çok şey kazandırdık. Fotoğraf altına kırmızı şerit çekilerek içeriğe uygun mizahi sözler yazılması prensibine dayanan Caps’ın mucidi de İncicaps oldu. İnternet fenomeni Caps’ın tescil sahibi olan İncicaps, Türkiye’de internet mizahının merkezi konumunda. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşılan içeriklerin önemli bir bölümünü İnci Sözlük yazarları üretiyor.” dedi.

Türkiye’nin ilk viral haber sitesi Haberself, aylık 30 milyon sayfa görüntülenmesi ve günlük 250 bin tekil ziyaretçisiyle Türkiye’nin en popüler ikinci viral haber sitesi konumunda.

İnci Sözlük, mizaha farklı boyut kazandırdı

Caps kültürünün atası İnci Sözlük, Türkiye’nin en popüler gençlik platformları arasında bulunuyor. İnci Sözlük’ün Twitter’da 510 bin, Facebook’ta 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Komik imaj çalışması Caps’ler halen İncicaps.com sitesinde üretiliyor ve internet ortamına yayılıyor. Hedef kitlesi gençler olduğu için markalar tarafından da yoğun olarak kullanılan İncicaps’in sosyal medyadaki sayfaları, en büyük sayfalar arasında yer alıyor. İncicaps’in Instagram’da 1,3 milyon, Facebook’ta 1,9 milyon, Twitter’da ise 2,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya ortamlarında paylaşılmak üzere hazırlanan ve hedef kitleye ulaşmada etkili bir yol olan viral haberde öncü site haberself.com, aylık 6 milyon ziyaretçi alıyor.