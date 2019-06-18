Banabi İle Market Ürünleri Şimdi De İzmirlilerin Kapısında

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin yeni girişimi online market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, İzmir’de; Alsancak, Karşıyaka, Bornova ve Buca’da hizmet vermeye başladı.

Banabi hizmeti ile Yemeksepeti; İzmirli kullanıcılarına dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürünü sunuyor. Banabi; online market ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunarken, kullanıcılar birçok kampanya ile de hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler. Banabi, sektörde bir ilk olarak kullanıcılarına kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatı da sunuyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbulluların hizmetine sunduğu yeni girişimi Banabi hizmet ağını yaygınlaştırmaya İzmir’le devam ediyor. Banabi İzmir’de ilk etapta Alsancak, Karşıyaka, Bornova ve Buca’da hizmet verecek. Banabi’nin İzmir’den sonraki durağı ise Ankara.

2.000’e yakın ürün İzmirlilerin kapısında

Market ürünlerini yaklaşık 10-15 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Banabi hizmeti sayesinde İzmir’deki kullanıcılar; dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme fırsatına sahip oluyorlar.

Banabi ile uygun fiyat avantajı

İstanbul’dan sonra İzmir’de de uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan Banabi’de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile de hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler.

Banabi’den sektörde bir ilk: Kapıda ödeme fırsatı

Banabi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor.

Kullanıcılar sadece alışveriş öncesinde değil aynı zamanda kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatına da sahip oluyorlar.