Samsung Galaxy A10e Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung 2019 Galaxy A ailesine; Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A30, Galaxy A40, Galaxy A40s, Galaxy A50, Galaxy A60, Galaxy A70 ve Galaxy A80 modellerinin ardından uygun fiyatlı giriş seviyesi Samsung Galaxy A10e eklendi. Infinity-V ekran ve Exynos 7884 işlemci ile gelen akıllı telefon bakın hangi özelliklerle geliyor.

Samsung Galaxy A10 altına konumlandırılan Galaxy A10e, tasarım açısından Galaxy A10 ile benzerlik gösteriyor. Galaxy A10 modelinden boyut olarak daha küçük olan akıllı telefon, ön kamerayı içerisine alan ufak bir çentiğe sahip.

Galaxy A10’un basitleştirilmiş versiyonu

5,83 inç büyüklüğünde HD + çözünürlüklü Super AMOLED Infinity-U ekran ile gelen akıllı telefon, önünde 8 megapiksel, arkasında ise 13 megapiksel kamera taşıyor. Dahili depolaması 32 GB olan A10e modelinin RAM ve işlemci bilgisi resmi olarak paylaşılmadı. Gücünü Exynos 7884 işlemciden aldığı tahmin edilen cihaz, 3.000 mAh kapasiteli pile sahip. Yeni telefon, Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak.

Galaxy A10e fiyatı

179 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak cihazınTürkiye’de satılıp satılmayacağı da belirsiz.