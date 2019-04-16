Yemeksepeti’nin Yeni Hizmeti Banabi İle Market Ürünleri Kapınızda!

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, yeni girişimi Banabi ile online market ürünleri siparişi sektörüne adım attı.

Yemeksepeti, Banabi hizmeti ile; kullanıcılarına dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürünü sunuyor. Banabi; online market ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunduğu gibi, kullanıcıların çeşitli kampanyalarla hesaplı alışveriş imkânından yararlanmalarını sağlıyor.

Banabi, ayrıca sektörde bir ilk olarak kullanıcılarına kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatı da sunuyor. İstanbul’da, Avrupa yakasındaki belli bölgelerde ve IOS uygulaması üzerinden hizmet vermeye başlayan Banabi, hizmet ağını hızlı bir şekilde yaygınlaştıracak. Banabi market servisi, yakında Android kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Bugün 69 ilde, 12 milyon kullanıcısına sokak lezzetlerinden, ev yemeklerine, tatlıdan dünya mutfaklarına kadar binlerce çeşit lezzeti 20 binin üzerinde restorandan ulaştıran Yemeksepeti; Banabi ile kullanıcılarının market ürünlerini online sipariş verme ihtiyaçlarını da anında karşılayarak hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kurye operasyonunda elde ettiği müşteri memnuniyeti odaklı deneyimini çok daha büyük bir operasyon ile yeni bir alana taşıyan Yemeksepeti, Banabi hizmetini tamamen yeni bir ekipten oluşan kurye ağı ile gerçekleştiriyor.

2.000’e yakın ürün kapınızda

Market ürünlerini yaklaşık 10 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Banabi; dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme fırsatı sunuyor.

Uygun fiyat avantajı

Uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan Banabi’de kullanıcılar, kampanyalar sayesinde hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler.

Sektörde bir ilk: Kapıda ödeme fırsatı

Banabi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor. Kullanıcılar, kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatına da sahip oluyorlar.

Hizmet ağı genişleyecek

Kullanıcılar, Yemeksepeti’nin mobil uygulamaları üzerinden market kategorisini seçerek siparişlerini rahatlıkla verebiliyorlar. İlk aşamada IOS uygulamasında aktif olan market siparişi hizmeti, çok yakın bir sürede Android kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Her hafta yeni depolar açarak hızlı bir şekilde büyümeyi ve yıl sonunda yaklaşık 1.000 kuryeye ulaşmayı hedefleyen Banabi, bu yıl içinde İstanbul’un tüm ilçeleri dahil olmakla birlikte 10 ilde de hizmet verecek.