Yandex Navigasyon’da Görsel Yenilik: Okunuz Eğlenceli İkonlar Olsun

Türkiye’nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı ve eğlenceli yenilikler kullanıcıları bekliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle kullanıcılar uygulamayı açtıklarında ilk olarak karşılaştıkları ok göstergesini isterlerse başka bir ok göstergesi ile değiştirebiliyor. Kullanıcılar, “taksi”, “motosiklet” veya “UFO” ikonlarından birini seçerek rotalarına eğlence katabiliyor.

Gerçek zamanlı trafik bilgisi ile en hızlı rotalar üzerinden kullanıcıların trafikte hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon, geliştirdiği oyunlaştırma ile keyifli bir navigasyon deneyimi sunuyor.

Ok göstergesi (Cursor) nasıl değiştirilir

Yandex Navigasyon uygulamasının sarı ok göstergesini yeni eklenen seçeneklerinden biri ile değiştirmek çok kolay. Kullanıcılar, birkaç basamağı takip ederek işlemi tamamlayabiliyor. Menüden “Ayarlar” bölümüne girildikten sonra, “Ok göstergesine” basılıyor, ardından bu sayfada yer alan “taksi”, “motosiklet” ve “UFO” ikonlarından biri seçiliyor. Kullanıcılar diledikleri zaman aynı işlemleri yaparak, navigasyon okunu standart görünümüne dönüştürebiliyor.

En güncel yol, harita ve kurum bilgileriyle Türkiye’nin en popüler navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, kullanıcıların sürüş deneyimini zenginleştirecek çalışmalar yapmaya devam edecek.