ÇEMAŞ, GÜNEŞİN ENERJİSİNİ ÜRETİME YANSITACAK

Işıklar Enerji ve Yapı Holding iştiraklerinden Çemaş Döküm Sanayi A.Ş’nin, Kırşehir’deki fabrika arazisinde yaklaşık 80 dönümlük alanda kurduğu Türkiye’nin ilk Bifacial (Çift yüzeyli) Güneş Enerjisi Santrali’nde elektrik üretimine başlandı. 2 milyon 868 bin dolara mal olan tesis, şirketin yıllık enerji tüketimi giderlerini 800 bin dolar azaltması bekleniyor.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş, Türkiye’nin ilk Bifacial Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) hizmete açtı. Şirketin Kırşehir’deki fabrika sahası içinde, 80 dönümlük alanda kurduğu 6 MW’lık son teknoloji GES tesisinin kabulü, TEDAŞ heyetince yapıldı. 2 milyon 868 bin dolara mal olan tesis, döküm fabrikasının gündüz saatlerinde tükettiği elektrik enerjisini güneş panelleriyle üretecek.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımıyla Yatırımlar Sürüyor

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, santral yatırımının, Çemaş’ın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Hizmet verdikleri tüm sektörlerde yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı amaçladıklarını ifade eden Işık, üretim aşamalarında ve iş süreçlerinde çevreci bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Işık, hizmete alınan GES ile Çemaş’ın döküm faaliyetlerindeki ergitme safhasında yer alan indüksiyon ve döküm ocaklarında kullanılan yüksek miktarlardaki elektrik enerjisi maliyetlerini de düşüreceklerini söyledi.

Hem üretimi hem de verimi artırıyor

Söz konusu GES’te HT-SAEE firmasının Türkiye’deki fabrikasında üretilen 400 W gücünde güneş enerji panelleri kullanıldı. Bifacial Perc teknolojisine sahip PV paneller, yansıyan güneş ışınlarını da elektrik enerjisine dönüştürerek verimliliği ve enerji üretimini Mono Perc panellere göre yüzde 10 artırabiliyor.

Türkiye’de uygulanan ilk Bifacial Güneş Enerjisi Santrali, 5900 kWe elektrik enerjisi üretecek. Şirketin, yıllık enerji ihtiyacının 10.504.000 kWh kadarını söz konusu GES’ten sağlaması bekleniyor. Böylelikle yıllık enerji maliyetinin 800 bin dolar civarında azalacağı hesaplanıyor.