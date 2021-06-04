IT sistemlerinizi İnform izole güç sistemleriyle koruyun

İzole güç sistemlerini basit bir şekilde anlatmaya çalışacak olursak; izolasyon trafosu ile beslediği yükleri şebeke toprağından (TN – TT sistemlerden) ayıran yapılar olarak açıklamak mümkün. Amacı, hastane ve havalimanı gibi kritik yüklerin beslendiği mahallerde kesinti olmadan elektrik kaçağını engellemektir. Bu noktada devreye giren İnform, izole güç sistemleriyle genel ve özel mekanlarda kullanılan aletlerde oluşabilecek herhangi bir elektrik kaçağı olması durumda cihaza temas eden bireyleri elektrik çarpmasından koruyor.

IT sistemler; endüstriyel işletmelerde topraklı şebekelere nazaran çok fazla tercih edilmeyen bir dağıtım sistemi olmakla birlikte, hastanelerde yer alan Grup-2 odalarında, TS IEC 60364-7-710 standardına göre kazandırdığı elektriksel güvenlikten dolayı uygulamasının zorunlu olduğu sistemlerdir. Amacı ise kullanılan aletlerde herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda elektrik kesintisi yaşatmadan, cihaza temas eden bireyleri elektrik çarpmasından korumak.

Evlerde, iş yerlerinde ve hastanelerde kullanılan elektrikle çalışan küçük aletler şehir şebekesinden, yani 220 Volt ile beslenir. Şehir şebekesinin bir ucu 220V gerilimdeyken diğer ucu toprak ile aynı gerilimde yani 0 Volt’tur. Bu noktada cihazlara temas ettiğimiz bir yerde elektrik kaçağı olması durumunda, elektrik toprağa ulaşmak için en kısa yol olarak bizi görür ve üzerimizden devresini tamamlar. Yani çarpılırız… Bu noktada İzole Güç Sistemleri ile devreye giren İnform, kaçağa maruz kalındığı anda elektriğin bireyin üzerinden akmasını engeller. Hem de cihazın çalışmasını kesmeden…

Hastanelerde elektrik kesintisi son buluyor…

IT sistemleriyle elektrik kesintisinin önemli bir sorun olduğu hastanelerin tercihi olan İnform, İnfomips İzolasyon Takip Panoları, Lokal ve Merkezi İzleme Sistemleri ve Ameliyathane Kontrol Panelleri ile oluşabilecek herhangi bir kötü senaryonun önüne geçiyor. İzole güç sistemini oluşturan ana eleman olan İnfomips İzolasyon Takip Panoları ile sistemi topraktan ayıran İnform, beslediği yüklerin izolasyon seviyesini devamlı kontrol ederek, kaçak olması durumunda elektriği kesmeden, izolasyon kaçağını alarm olarak gösterebiliyor. Lokal Alarm paneller sayesinde de IT panolara ait tüm anlık değer ve alarmları, istediğiniz lokasyonlara taşıyoruz. Genel olarak beslediği lokasyondaki hemşire bankolarına, koridor duvarlarına ve ameliyathanelere monte edilebilen sistemi, merkezi alarm panelleri ile de tek lokasyondan hastanedeki tüm panoları izleme imkanı sunuyor.

Ameliyathane Kontrol Panelleri; operasyon sırasında tüm odayı kontrol etmek amacı ile kullanılıyor. Aydınlatma sistemini, klimaları, negatoskopu, ameliyat lambalarını, müzik sistemini, telefonu kontrol etmeye olanak sağlayan sistem; ortam sıcaklık, nem, filtre basıncı, oda basıncı bilgilerini ve gaz panosundan gelen gaz bilgilerini görüntüleyebiliyor. Saat ve Kronometresi bulunan sistem, merkezi saat sistemi ile haberleşebiliyor. İnform IT panolarına ait bilgileri de ekranında görüntüleyebilme yeteğeneğine sahip sistem, Ameliyathanelerde, IT pano lokal alarm paneli görevini görüyor.