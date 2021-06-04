MAPFRE Sigorta Perakende Günleri 21’de Ayrıcalıklı Hizmetlerini Tanıttı

Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta, perakende sektörünü bir araya getiren Perakende Günleri’21 etkinliğine katıldı. 2-3 Haziran tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte stant açan MAPFRE Sigorta’nın online tıbbi danışmanlık hizmeti sunan Bi’ Doktora Sor uygulaması ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Perakende dünyasının en büyük buluşma platformu Perakende Günleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Bu sene 20. yılı da kutlanan Perakende Günleri’nde yerini alan MAPFRE Sigorta; Bi’ Doktora Sor uygulamasının yanı sıra konut, Fark Yok TSS ve kasko ürünlerini de tanıttı.

Ziyaretçiler Bi’Doktora Sor’ uygulamasından yararlandı

2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlikte MAPFRE Sigorta standına uğrayan ziyaretçiler MAPFRE Sigorta’nın online tıbbi danışmanlık hizmeti sunan Bi’ Doktora Sor uygulamasından da yararlanma fırsatı buldu. Stantta ücretsiz yağ ölçümü de yaptırabilen ziyaretçiler, MAPFRE Sigorta müşteri hizmetlerini arayarak danışman doktor ya da diyetisyen ile görüşme imkânı buldu.

MAPFRE Sigorta’nın sağlık sigortası poliçesi sahiplerine özel sunduğu tıbbi danışmanlık hizmeti “Bi’ Doktora Sor” uygulaması; doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Uygulamaya MAPFRE Sigorta Müşteri Hizmetleri (0850 755 0 755) üzerinden ve MAPFRE Go’da bulunan “Bi’ Doktora Sor” uygulamasından kolayca ulaşılabiliyor.