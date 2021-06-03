Veri yönetimi ve depolama alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Hitachi Vantara, DenizBank’ın veri depolama altyapısını yeniledi. Türkiye’nin önde gelen finans kurumlarından DenizBank, Hitachi çözümleriyle ihtiyaç duyduğu performansı elde ederken, kritik iş uygulamaları da dahil olmak üzere çok sayıda uygulamayı performanstan ödün vermeden kullanabilir konuma geldi. Kapasite artışı bankanın veri merkezini daha etkin hale getirirken, daha az enerji ve soğutma gereksinimiyle kurumun karbon ayak izi de küçülüyor.

DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, “İşlerimiz büyüdükçe, verilerimiz ve altyapı taleplerimiz de artıyor. Hitachi ile oluşturduğumuz altyapı sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını henüz oluşmadan öngörerek, hayatlarını kolaylaştıracak çözümlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz” derken, Hitachi Vantara Genel Müdürü Önder Sönmez ise “DenizBank’ın vizyonunu ve hedeflerini merkeze koyup güvenilir, yüksek performanslı ve yönetimi kolay bir depolama altyapısı kurduk. Bu sadece bir başlangıç. Çıtayı sürekli yukarıya taşıyarak daha gelişmiş çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin veriyi analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarmalarına yardımcı olan Hitachi Vantara, alanında lider global teknoloji distribütörlerinden Redington Türkiye’nin kurulum ve teknik desteği ve Türkiye’nin yeni nesil sistem entegratörü NGN iş birliğiyle, DenizBank için kritik müşteri verilerini korumasını sağlamak adına yeni bir veri depolama altyapısı oluşturdu.

DenizBank, Hitachi’nin çözümleri sayesinde, veri uygunluğunu artırmakla kalmayıp aynı zamanda birden fazla uygulamayı performanstan ödün vermeden eşzamanlı olarak kullanabiliyor. Kapasite artışı Bankanın veri merkezini daha etkin hale getirirken, daha az enerji ve soğutma gereksinimiyle kurumun karbon ayak izi de küçülüyor. Ayrıca Hitachi veri koruması, DenizBank’ın AB mevzuatında öngörülen yeni şartlara uygun şekilde üç veri merkezli bir çözüm tesis etmesini sağlıyor. Banka, yük artışı ne ölçüde olursa olsun yanıt süresi açısından istikrarlı performansa kavuştu. Çözüm, bankanın basitleştirilmiş yedeklemeler ve uzun vadeli maliyet tasarrufu yapmasına da katkıda bulunuyor.

Yeni altyapımız sayesinde müşteri ihtiyaçlarını henüz oluşmadan öngörerek çözüm üretebileceğiz

Günümüz teknoloji dünyasında verileri güvenle koruyabilmenin, hızlı erişebilmenin ve müşterilere doğru kullanıcı deneyimi sunmanın önemini vurgulayan DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, “Türkiye’nin 81 ilinde 14 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyoruz. DenizBank çok hızlı büyüyen bir banka ve bu da çok hızlı bir dijitalleştirme gerekiyor. Müşteri verilerimiz büyüdükçe, altyapı taleplerimiz de artıyor. Ekiplerimizin güvenilir erişim ve performans imkanı elde etmesi, gelecekte büyümeyi ve planlamayı destekleyen bir dizi rapor ve analizin gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor. Hitachi ile hayata geçirdiğimiz iş birliği çerçevesinde ekiplerimizin ihtiyaç duyduğu kolay yönetilebilir ve güvenilir teknoloji ortamını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni altyapımız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını henüz oluşmadan öngörerek, hayatlarını kolaylaştıracak çözümlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tek bir ekip gibi çalıştık, başardık!”

Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, DenizBank’la hayata geçirilen başarı hikayesini son derece değerli bulduğunu belirterek, “Endüstriyel ve dijital yeteneklerimizi iş dünyasına ve topluma fayda sağlamak için harekete geçiriyoruz. Bunu yaparken de her bir müşterimizle tek bir ekip gibi çalışıyoruz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bunun güzel bir örneği. DenizBank’ın vizyonunu ve hedeflerini merkeze koyup güvenilir, yüksek performanslı ve yönetimi kolay bir depolama altyapısı kurduk. Hitachi ekibi bu projesiyle, Denizbank’ı G1500 G5500 E990 HNas HCP G900 gibi tüm altyapı çözümlerini kullanan ve Türkiye’de başka örneği olmayan tek müşteri haline getirmeyi başardı. Ayrıca Türkiye ekibi olarak, Hitachi Ltd içerisinde en iyi proje ödülleri sıralamasında ilk 10’a girdik ve büyük başarı elde ettik. Ancak bu sadece bir başlangıç. Çıtayı sürekli yukarıya taşıyarak daha gelişmiş çözümler sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Redington uçtan uca çözümler sunuyor

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan da böyle değerli bir projede yer almaktan dolayı büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Müşterilerimize sunduğumuz katma değerli hizmetlerimiz, uçtan uca çözümlerimiz ve teknoloji üreticisi firmalar, iş ortaklarımız ve teknoloji satın alımı yapan kurumsal müşterilerimiz arasındaki birleştirici kimliğimizle, bütünleşik teknoloji sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz. Teknik mühendislerimiz ve çözüm mimarlarından oluşan uzman teknik ekibimizin depolama alt yapısının kurulumunu gerçekleştirerek verdikleri katkıları ile DenizBank’ın başarısına bir ölçüde de olsa katkı sağladığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Profesyonel hizmetlerle üstün performans ve verimlilik

NGN CEO’su İnanç Erol ise “NGN olarak Türkiye’nin yenilikçi bankası DenizBank’ın dijitalleşme yolculuğuna profesyonel çözüm ve hizmetlerimiz ile katkı sağlamak bizim için çok kıymetliydi. Dünyanın lider şirketlerinden Hitachi Vantara ile olan güçlü iş birliğimiz ve gelecek vizyonumuzla üstün performans ve verimlilik sağlayan bu başarı hikayesini birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Olağanüstü performans sunan güvenilir çözümler

Hitachi altyapısına dayanan çözüm, yönetimi basitleştirmeye ve performansı optimize etmeye yardımcı olan Hitachi Ops Center’ı içeriyor. Banka ayrıca iş sürekliliği ve felaket kurtarma için Hitachi Global Active Device (GAD) ve Hitachi Universal Replicator’u (HUR) kullanıyor. DenizBank, projenin başarısının ardından, yedeğini Hitachi İçerik Platformuna (HCP) ve iştirak altyapısını Hitachi Sanal Depolama Platformu E Serisine taşımayı da planlıyor.