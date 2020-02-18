BiLira ve Argent’tan Türkiye’ye özel kampanya: Sıra beklemeden, masrafsız transfer ve pratik kullanım

Türk Lirası’na eşit kripto para birimi olan BiLira, dünya kripto para topluluğunda önemli bir yeri olan Argent dijital cüzdan sağlayıcısı ile özel bir işbirliğine gidiyor. Argent, BiLira ile Türkiye pazarına giriş yaparken, bu işbirliğinin hediyesi olarak BiLira kullanıcılarına sıra beklemeksizin cüzdanı kullanma hakkı sunuyor.

Türkiye’nin ilk blokzincir tabanlı stabil kripto para birimi BiLira, geleceğin finans sistemlerine tüm Türkiye’nin şimdiden dahil olabilmesi ve pratik yapabilmesi için çeşitli çalışmalara imza atıyor. Son olarak, kripto para birimleri ve blokzincir uygulamaları için Argent’la işbirliği yapan BiLira Türkiye’deki kripto kullanıcılarına özel bir fırsat sunuyor. Argent mobil cüzdanı indirmek isteyen kullanıcılar hali hazırda uzun bir bekleme listesinde yer alması gerekirken, BiLira kullanıcıları artık sıra beklemeksizin cüzdanı kullanabilecek.

İlk 1000 kişi sıra beklemeden Argent dijital cüzdanını anında kullanmaya başlayabiliyor

BiLira platformuna 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren üye olan ilk 1000 kişiye sunulacak bu özel fırsat bir davetiye bağlantısı ile paylaşılıyor. Davetiye, BiLira hesabı açan kullanıcılara merkeziyetsiz finans ekosisteminin önemli aktörlerinden biri olan ERC20 token saklama ve transfer hizmeti veren mobil cüzdan Argent’ı sıra beklemeksizin kullanabilme hakkı veriyor. Argent cüzdanına sahip BiLira kullanıcıları, BiLira cinsinden yatırımlarını Argent’ta saklayabiliyor ve masrafsız transfer yapmaya başlayabiliyor.

Argent cüzdan nedir?

Argent, basit kullanımı, güvenli altyapısı ve üst düzey kullanıcı deneyimi ile merkeziyetsiz web’in kilidi mottosu ile hizmet veren bir dijital cüzdan. Cüzdan, web ve mobil uygulamaları ile kullanıma açıkken, şu an gördüğü ilgi ve rağbetten ötürü kullanım için yatırımcıların sıra beklediği bir cüzdan. Küresel kripto para topluluğu içerisinde önemli bir yer tutan ve Türkiye pazarına BiLira işbirliği ile giren Argent, merkeziyetsiz finans fikrinin değerini kullanıcılarına sunan ve belli bankacılık hizmetlerini mobil ortama taşıyarak Ethereum blokzinciri üzerinde güvenli kılan bir cüzdan hizmeti sunuyor.

Gelecekte değil şimdi: “Cüzdan kayboldu veya çalındı diye bir endişe yok”

Kripto yatırımcıları dışında kimsenin bilgilere erişim sağlayamadığı cüzdan hizmeti sunan Argent, diğer platformlarda karşılaşılan gönderim komisyonunu da sıfıra indiriyor. Uygulamanın indirilmiş olduğu cep telefonunun kaybedilmesi halinde “gardiyan” unvanı ile nitelendirilen özellik devreye giriyor. Özellik, kullanıcının cüzdana tekrar ve farklı bir telefondan ulaşmasına olanak sağlıyor.

Kullanıcıların istediği miktarda BiLira transferini, herhangi bir komisyon ücreti ödemeden yapabildikleri Argent cüzdan, geleceğin finansı olan merkeziyetsiz finans protokolleri ile etkileşim imkanına da sunacak.