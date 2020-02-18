Galaxy S20 Ultra’nın 108MP’lik kamerasında kullanılan görüntü sensörünün detayları belli oldu

Samsung’un Galaxy S20 Ultra’nın 108MP’lik kamerasında kullandığı ISOCELL Bright HM1 görüntü sensörü, sektörün ilk Nonacell teknolojisiyle ultra yüksek çözünürlükte daha parlak görüntüler sağlıyor. Artırılmış piksel gruplama teknolojisi Nonacell, maksimum ışık emilimi için 3×3 piksel yapısını kullanıyor.

Gelişmiş yarı iletken teknolojisinde dünya lideri Samsung Electronics, yeni nesil 108MP görüntü sensörü Samsung ISOCELL Bright HM1’i tanıttı. Nonacell’den Smart-ISO’ya ve gerçek zamanlı HDR’ye kadar ışığı artıran pek çok farklı teknolojinin kullanıldığı ISOCELL Bright HM1 zorlu ışık koşullarında dahi parlak ve detaylı 108MP fotoğraflar ve net 24FPS (saniyede çekilen kare sayısı) 8K videolar çekebilmeyi sağlıyor.

Nonacell teknolojisi

108 milyon 0,8μm pikselli 1/1,33” ölçekte ISOCELL Bright HM1, Nonacell teknolojisini kullanarak yetersiz ışıkta dahi daha parlak görüntüler sunuyor. Samsung 2017’de, birbirine bitişik dört pikselin birleşerek tek bir büyük piksel haline geldiği, ikiye-iki düzende özel piksel gruplama teknolojisi Tetracell’i tanıtmıştı. Nonacell ise üçe-üç piksel yapısıyla Tetracell’in daha da geliştirilmiş bir versiyonu olarak geliştirildi. HM1’de Nonacell birbirine bitişik dokuz adet 0,8μm pikseli bir araya getirerek büyük bir 2,4μm pikseli taklit etmelerini sağlıyor, böylece Tetracell’in ışık emilimini iki kattan fazla artırıyor.

Birbirine bitişik hücrelerin sayısı arttıkça renkler birbirine daha çok karışıyor ve piksel gruplama teknolojisini kullanmak zorlaşıyor. Bu gibi zorluklar önceleri Nonacell’i teoride kısıtlarken HM1, Samsung’un çapraz geçişleri önemli ölçüde azaltan ve optik kayıplar ile ışık yansımalarını en aza indiren ISOCELL Plus teknolojisini kullanarak bu metodu gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

HM1, tüm ışıklarda en iyi sonuçları almak için Nonacell’i başka gelişmiş piksel teknolojileriyle birlikte kullanıyor. Örneğin HM1’deki Smart-ISO teknolojisi optimum ISO değerini otomatik seçerek canlı görüntüler üretiyor. Karanlık ortamlarda yüksek ISO değerleri kullanılırken daha aydınlık ortamlarda ışık doygunluğunu kontrol altına almak üzere düşük ISO daha iyi sonuç veriyor.

Fotoğraf çekme açısından zorlayıcı olan karışık ışıklı ortamlarda ise HM1’in gerçek zamanlı HDR teknolojisi pozlamayı optimize ederek daha doğal görünümlü videolar ve sabit fotoğraflar çekmeyi sağlıyor. Her bir piksel için en uygun pozlama uzunluğunu atayan HM1, eş zamanlı çoklu pozlamalarla sahneleri yakalayarak hem ön izleme hem de çekim modlarında gerçek zamanlı HDR görüntüler üretiyor. HM1 daha keskin sonuçlar için ise jiroskop tabanlı elektronik görüntüleme stabilizasyonu (EIS) ile hızlı ve doğru otomatik odaklamaya yönelik gelişmiş bir faz tespit teknolojisi olan Super-PD’yi destekliyor.

HM1, kullanıcıların boydan ve yakından çekimlerde 3x zoom’a kadar ön izleme ve çekim yapabilmelerini sağlıyor ve bu sırada görüntü kalitesini de koruyor. Bu süreçte sensör, mobil işlemciye görev yüklemek yerine, gömülü bir donanım IP’si üzerinden pikselleri doğrudan dönüştürüyor. 108 milyon piksellik sensör aynı zamanda ölçeklemeye gerek olmaksızın görüntüleri 3x zoom’a kadar 12 MP çözünürlükle üretebiliyor. Samsung hâlihazırda ISOCELL Bright HM1’in seri üretimini yapılıyor.

Galaxy S20 serisi için ön siparişler alınmaya başlandı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi için ön sipariş alımları shop.samsung.com/tr adresi ve yetkili mağazaların internet siteleri üzerinden açıldı. Galaxy S20 Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra ise Kozmik Siyah, Kozmik Gri renk seçeneklerine sahip olacak. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek. Mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulması planlanan Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL.

Samsung, pikseller arasına fiziksel bir bariyer koyarak renklerin birbirine geçmesini azaltan, böylece küçük boyutlu piksellerin daha yüksek renk doğruluğu elde etmesini sağlayan ISOCELL teknolojisini ilk olarak 2013’te tanıtmıştı. Şirket bu teknolojiyi esas alan ilk 1,0um-piksel görüntü sensörünü 2015’te, 0,9-piksel sensörü de 2017’de piyasaya sundu. Samsung Haziran 2018’de de iyileştirilmiş piksel izolasyon teknolojisi ISOCELL Plus’ı tanıttı.