Bilkom, Fitbit ürünlerinin Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu

Türkiye’nin dijital yaşam koçu ve giyilebilir teknolojilerin bir numaralı dağıtıcısı Bilkom, yenilikçi özelliklere sahip akıllı cihazlarıyla sağlıklı yaşama aracılık eden Fitbit’in distribütörlüğünü üstlendi.

Giyilebilir teknoloji ürünlerini dünya genelinde 100’den fazla ülkede ve 39.000 perakende mağazasında tüketiciyle buluşturan Fitbit, Türkiye pazarında artık Bilkom Güvencesiyle… Fitbit’in sağlık ve fitness odaklı ürünleri, Türkiye’nin dijital yaşam koçu Bilkom tarafından pazara sunulacak.

Fitbit, sağlıklı yaşamı destekliyor

Fitbit, yenilikçi akıllı saatler ve takip cihazlarından oluşan ürün yelpazesiyle daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşam sürmek isteyenlere ilham vermeyi taahhüt ediyor. IOS ve Android platformlarıyla uyumlu olan Fitbit cihazları, uzun pil ömrü, etkileyici sağlık, fitness ve akıllı özellikleri, renkli ve şık estetiği ile öne çıkıyor.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını belirterek, “Biz de Bilkom olarak, tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede giyilebilir teknolojideki liderliğimizi Fitbit’in sağlık ve fitness odaklılığı ile bir adım ileri taşıyor, sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Charge 3 ve Fitbit Inspire HR gibi sağlıklı yaşamı destekleyen Fitbit ürünleri, Türkiye pazarında Bilkom güvencesiyle satışa sunulacak.