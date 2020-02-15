Logitech, 25 önemli tasarım ödülünün sahibi oldu

Logitech, 5 ayrı markasıyla 2020 iF DESIGN ve 2019 GOOD DESIGN Ödülleri’nde toplam 25 ödül kazandı.

Teknoloji markası olmanın yanı sıra tüm sektörlere ilham veren tasarımlarıyla da dünyada söz sahibi olan Logitech, tasarım alanında dünyanın en saygın platformlarından olan2020 iF DESIGN ve 2019 GOOD DESIGN Ödüllerinde büyük bir başarı elde etti. 5 ayrı markasıyla toplamda 25 ödül kazanan Logitech, ödül organizasyonunun en çok konuşulan markalarından biri oldu.

Mükemmel tasarımın estetikten çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Logitech’in Tasarım Yöneticisi Alastair Curtis, “Tasarım aynı zamanda ürünlerin sergilediği performans ve hayatlarımıza ne şekilde entegre edildiği ile de ilgilidir. Tasarımda mükemmellik Logitech’in bir teknoloji ve tasarım şirketi olarak en çok önem verdiği konuların başında geliyor. Tüm markalarımızın tasarım açısından mükemmel olmasına eşit düzeyde önem veriyoruz. iF DESIGN ve GOOD DESIGN Ödülleri gibi prestijli organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılar ve kazandığımız ödüller motivasyonumuzu artırıyor. Logitech olarak tüm markalarımızla tasarımda mükemmellik ilkemizden vazgeçmeden çalışmaya, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

2020 iF DESIGN Ödülleri

Logitech ve markaları 2020 iF DESIGN Ödüllerinde yaratıcı video tasarımı, paketleme tasarımı ve ürün tasarımı alanlarında toplam 12 ödül kazandı.

– Astro C40 TR Oyun Kumandası

– Jaybird VISTA True Wireless Spor Kulaklığı

– Logitech G502 LIGHTSPEED Oyuncu Mouse’u Video

– Logitech G PRO X Oyuncu Kulaklığı

– Logitech G915 Wireless Oyuncu Klavyesi

– Logitech Ergo K860 Klavye

– Logitech MX Keys Wireless Illuminated Klavye

– Logitech MX Master 3 Mouse

– Logitech MX Master 3 Paketleme

– Logitech Tap

– Logitech Tap! Video

– Logitech Zone Wireless Kulaklık

2019 Good Desıgn Ödülleri

Logitech ve markaları 2019 GOOD DESIGN Ödüllerinde toplam 13 ödülü kucakladı.