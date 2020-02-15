Mahalle esnafı da sanal market pazarında

Son yıllarda hızla büyüyen sanal market pazarına mahalle esnafını da dahil eden mahalleesnafi.com, bünyesinde bulundurduğu 100.000 adetten fazla barkodlu ürünü 56 binden fazla kullanıcıya ulaştırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda sanal market pazarında teslimat uygulaması olarak ön plana çıkan Getir’in 38 milyon dolar yatırım alması ve İspanyol Glovo’nun pazardan çekilmesi, gözleri sanal market pazarına çevirdi. Son üç yılda 7.5 kat büyüyen Pazar teslimat pazarı her geçen gün hareketlenmeye güçlü oyuncuların da katılmasıyla devam ediyor. Söz konusu pazarda hizmet veren mahalleesnafi.com da bu oyunculardan biri olarak 2013 yılından bu yana hizmet veriyor. Web sayfası ve mobil uygulama üzerinden hizmet veren şirketin portföyünde hali hazırda 100 bin adetten fazla barkodlu ürün bilgisi mevcut.

Mahalle esnafı 360 derece dijitalleşiyor!

Söz konusu uygulama son tüketiciye olduğu kadar esnafa da önemli bir satış imkanı sunuyor. Platforma kayıt olan esnaf her türlü ürününü sisteme dahil edebileceği gibi istediği an ürün ile ilgili güncelleme de yapabiliyor. Bu kapsamda sektörde teslimat hizmeti veren şirketlere karşı esnafın kendini korumasını ve satış gelirlerini artırmasını sağlayan uygulama hali hazırda 56 binden fazla tüketici ve esnaf tarafından kullanılıyor. Mahalleesnafi.com’a sadece bakkal manav değil yemek servisi veren işletmeler de dahil olabiliyor. Kısacası mahalle esnafını, söz konusu uygulama sayesinde stok kayıtlarından, satış ve teslimata kadar 360 derece dijitalleştirmiş oluyor.