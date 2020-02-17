Piaggio Grubu, 18 farklı modeliyle motobike istanbul’a damga vuracak!

Piaggio Grubu, Motobike İstanbul’da birbirinden özel marka ve modellerini sergileyecek. Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa markalarına ait 18 farklı modelle fuara çıkarma yapacak grup, 2020 model yılı renkleriyle altı yeni Vespa’yı Türkiye’de ilk kez lanse etmeye hazırlanıyor. Ayrıca, tamamen elektrikli Vespa Elettrica ve Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki en yeni temsilcisi V85 TT de motosiklet tutkunlarının büyük ilgisini çekecek modeller arasında yer alıyor.

Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Piaggio Grubu, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Motobike İstanbul’da her zevke ve ihtiyaca hitap eden birbirinden özel motosiklet modellerini sergileyecek. Fuarın 10. holünde yerini alacak olan Piaggio Grubu, standında Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa markalarına ait 18 farklı modeli motosiklet tutkunlarının beğenisine sunacak. Grup, fuarda 2020 model yılı renkleriyle altı yeni Vespa’yı Türkiye’de ilk kez lanse edecek. Öte yandan, geçtiğimiz yıl Türkiye yollarıyla buluşan Vespa Elettrica ve Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki en yeni temsilcisi V85 TT, fuarı ziyaret edecek binlerce kişinin ilgisini çekecek modeller arasındaki yerini alacak.

Piaggio Grubu, Motobike İstanbul’da; Aprilia Shiver, Moto Guzzi V85 TT, V7 III Racer, V7 III Carbon, Piaggio Beverly 350 Police, Mp3 350, Vespa Elettrica, Sprint, GTS 300 SuperTech, GTS 300 SuperSport, GTV Sei Giorni ve Primavera’yı sergileyecek.

Gerçek bir modern klasik: Moto Guzzi V85 TT

Paris-Dakar Rallisi’nin 80’lerdeki efsanevi günlerinden ilham alınarak geliştirilen Moto Guzzi V85 TT, klasikleşmiş Enduro tasarım özelliklerinin hepsini bir arada sunuyor. Yüksek rüzgar koruması ve konforlu sürüş pozisyonuyla dikkat çeken motosiklet, 208 kg’lık ağırlığı 830 mm sele yüksekliğiyle rahat bir sürüş sağlıyor. Yüksek konumlu ön çamurluk ve estetik çift far da Moto Guzzi’nin geçmişinde önemli yeri olan 1996 NTX 650 ve 1989 Quota 1000 modellerine atıfta bulunuyor. Moto Guzzi V85 TT’de; 90 derece açılı, çift silindirli ve 853 cc hacminde kullanılan V motor, 80 HP güç ve 5000 d/dak’da 80 Nm tork üretiyor. V85 TT’nin 21 litrelik yakıt deposu ise 400 km’ye varan menzil sunabiliyor. Önde dört pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Continental ABS fren sistemi ile donatılan motosiklette yol, yağmur ve arazi olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuluyor. MGCT çekiş kontrol sistemi ve telli gaz kontrolü sayesinde V85 TT, safkan bir Enduro sürüş keyfi vaat ediyor.

Vespa’ya altı yeni renk seçeneği

Motobike İstanbul’da, Vespa GTS 300 SuperTech, gri ve siyah renkleriyle ilk kez sahne alıyor. GTS 300 SuperSport mavi ve gri renklerini yelpazesine eklerken, GTV Sei Giorni’nin gri renkli versiyonu ile Sprint Notte’nin siyah renkli versiyonu da Vespa standında sergilenecek yeni versiyonlar arasında bulunuyor.

Motobike İstanbul’u elektriklendirecek

Vespa’nın zamansız tasarımını teknolojiyle birleştirdiği elektrikli modeli Vespa Elettrica da Motobike İstanbul’a damgasını vuracak modellerden biri olmaya hazırlanıyor. Vespa Elettrica, tamamen elektrikli motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunuyor. Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor. Sadece 4 saatte tamamen sarj olabilen Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor.