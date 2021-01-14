BiTaksi’de İstanbulkart ile yolculuk başladı

İstanbulkart ile BiTaksi’nin hayata geçirdiği iş birliği çerçevesinde BiTaksi kullanıcıları artık yolculuklarını İstanbulkart ile ödeyebilecek.

Dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ, İstanbulluların hayatlarını kolaylaştırmak için bir araya geldi. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart, BiTaksi’ye ödeme yöntemi olarak eklendi.

“İstanbulluların hayatını bir kez daha kolaylaştırdık”

BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımıza kolay, hızlı ve teknolojik bir ulaşım çözümü sunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kolay ve temassız yolculuk yapılabilmesi bizim için oldukça kritik. Pandemi sürecinin başında hayata geçirdiğimiz ‘Kabinli Taksi’ uygulamamızla hem yolcularımızın hem de sürücülerimizin sağlıklarını korumak adına bir adım atmıştık. Yıllardır sunduğumuz dijital ödeme seçeneğiyle kullanıcılarımız debit veya kredi kartlarını sisteme bir kez tanımlayıp yolculuklarını temassız ödeyebiliyorlar. Şimdi de Belbim AŞ iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu çalışmamızla İstanbulluların hayatını bir kez daha kolaylaştırmış olduk” yorumlarında bulundu.

Sancaklı sözlerine şöyle devam etti: “İstanbulkart, şehir içi entegre ulaşım ağları oluşturma yolunda önemli bir araç. Bugün İstanbulkartlılar, şehir içi toplu ulaşım araçları ile diledikleri yere ulaşabiliyor. Bu sisteme BiTaksi’nin teknolojik alt yapısıyla taksilerin de eklenmiş olması halkımız için büyük bir kolaylık olacağı gibi bizim için de mutluluk verici.”

“İstanbulkart mobil ödemeler dünyasına yeni bir soluk getirdi”

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz şunları söyledi: “İstanbul gerek nüfus bakımından gerekse tarihi ve coğrafi olarak Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri. Bunca yapıya farklılığa kucak aşan bir şehre hizmet etmek çok büyük bir özveri istiyor. Bizim sorumluluğumuz da bu orantıda büyüyor. Her yaptığımız yenilikte düşündüğümüz ilk şey halkımızın hayatını daha kolay bir hale getirmek. İstanbulkart artık yalnızca bir ulaşım kartı değil ‘’Şehrin Yaşam Kartı’’. Biz de bu vizyonla şehrin birçok noktasında ödeme şansı sunuyoruz ve her alanda geçerli olmak için çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Ulaşımdaki gücümüzü taksilerde de yaygınlaştırarak ekosistemimize BiTaksi’yi de ekledik. Bu iş birliğinde teknolojinin gücünü de yanımıza alarak BiTaksi’de NFC ile temassız ve hijyenik ödeme özelliğini devreye aldık. BiTaksi, akıllı taksi uygulamasıyla ulaşımın bir kolu olarak bizi çok mutlu eden bir iş birliği oldu. Böyle önemli iş birliklerini halkımıza sunmak gurur ve heyecan verici.”

İstanbulkart BiTaksi’de nasıl kullanılacak?

BiTaksi kullanıcıları ödeme yöntemi olarak Şehrin Yaşam Kartı İstanbulkart’ı seçerek ‘BiTaksi Gönder’e tıklayacak ve taksilerini çağıracak. Yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak kolaylıkla ödeme yapabilecek. Böylece İstanbulkart sahipleri güvenli ve temassız bir yolculuk deneyimi yaşayacak. İstanbulkart ile ödeme, kartta yeterli bakiye bulunması durumunda geçerli olacak. Android telefonlarda NFC ayarlarını açarak kullanılırken iPhone’larda ise iPhone 7 ve sonrası telefon modellerinde kullanılabilecek.

Üstelik 11 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart ile yapılacak ilk yolculuklar

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