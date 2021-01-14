fonbulucu.com ve EntreCom iş birliği ile “Girişimciliğe İlk Adım”

Girişimci adaylarının girişimciliğe doğru metotlarla başlayabilmeleri ve fikirlerini hızla hayata geçirebilmeleri adına 6 aydır “Girişimciliğe İlk Adım” programını uygulayan EntreCom, çok daha büyük etki yaratmak adına bu ay fonbulucu.com ile güçlerini birleştirdi. Ön elemeyi geçerek programa katılım imkânı yakalayan 274 girişimci adayı, 21 gün sürecek olan program ile 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. Program boyunca iş modellerini hazırlayacak olan katılımcılar, 24 Ocak tarihinde jüri karşısına çıkarak sunum yapacaklar. Program, önümüzdeki aylarda da farklı katılımcılarla devam edecek.

Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek üzere çalışmalarına devam eden fonbulucu.com, Türkiye’nin “dijital girişimcilik rehberi” olma vizyonuyla faaliyet gösteren EntreCom ile iş birliği yaparak kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Girişimcilik konusunda kendini geliştirmek isteyen 274 kişi, “Girişimciliğe İlk Adım” adını taşıyan programla 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı.

Girişimcilik yolculuğunda 21 günlük başlangıç

Girişimciliğe İlk Adım’a katılım gösteren 274 girişimcilik sevdalısı, networking etkinlikleriyle birbirleriyle tanışma imkanı yakalarken, program kapsamında ortak ekipler oluşturarak 2 saat süren açılış etkinliğiyle iş fikirleri üzerinde çalışmalara başladı. 21 gün boyunca devam edecek olan program boyunca girişimci adayları, ihtiyaçları olan yol haritasını belirlemek ve fikirlerini hayata geçirmek üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirecekler.

Program boyunca ihtiyaç analizi, fikir ve değer önerisi geliştirme, müşteri segmentini belirleme ve görüşme, iş modeli oluşturma ve sunum hazırlama görevlerini tamamlayacak olan katılımcılar, 24 Ocak Pazar günü jüri karşısına çıkarak çalışmalarını anlatacaklar. Değerlendirmeler sonucunda girişimcilik motivasyonu ve iş fikrine olan inançları en yüksek olan ekipler 2 ay sürecek olan, ikinci etap programına geçme hakkı elde edecekler.

Seçkin program için zorlu değerlendirme

Başlangıçtan itibaren 500’den fazla başvuru alan program kapsamında, fonbulucu.com ve EntreCom uzman ekiplerinin ön değerlendirmesine tabi olan girişimcilerden 274’ü, bu seçkin çalışma grubuna dahil olma başarısını gösterdi. Son 6 ayda bine yakın girişimci adayına yol gösteren, video, podcast, içerik ve mentorluk desteğiyle besleyerek onlara girişimcilik yolculuklarında eşlik eden EntreCom ile birlikte fonbulucu.com da girişimcilik alanındaki deneyimlerini program katılımcılarıyla paylaşıyor.

Girişimciliğe doğru metotla başlamak

Programa ilişkin olarak bir açıklama yapan fonbulucu.com Genel Müdürü Hakan Yıldız, EntreCom ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin adayların girişimcilik yolculuğuna doğru metotlarla ve en hızlı şekilde başlamaları açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, “fonbulucu.com olarak amacımız her zaman girişimci adaylarına tam destek vermek ve Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak” dedi.

EntreCom Kurucusu Enis Erdem Yurdatapan da yaptığı açıklamada, 6 aydır yönettikleri programın çıktılarını görmeye başladıklarını ve 2021’in ilk günlerinde fonbulucu.com iş birliği ile girişimcilere çok daha fazla destek verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.