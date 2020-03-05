Bulut bilişimle ilgilenen üniversite öğrencilerinin katılabileceği Cloud Camp 2020 başlıyor

Commencis, bulut bilişim alanında kariyer yapmak isteyen ve yeni nesil bulut bilişim teknolojileriyle ilgilenen üniversite öğrencilerini, Amazon Web Services (AWS) ile birlikte ikinci kez düzenlediği Cloud Camp’e davet ediyor. Eğitim tarihleri 14 Nisan – 12 Mayıs 2020 olarak belirlenen ve ücretsiz olarak gerçekleşecek programda bulut bilişime dair birçok konu ele alınacak.

Türkiye’de ve dünyada önde gelen şirketlerin dijitalde büyümelerine öncülük eden Commencis, üniversite öğrencilerini alanında uzman profesyoneller tarafından oluşturulmuş, güncel içeriğe sahip 5 haftalık ve ücretsiz bir eğitim programı olan 2. Cloud Camp’e davet ediyor. Tüm dünyada geçerli Amazon Web Services (AWS) onaylı sertifikaya sahip olabilecekleri bu etkinlikte öğrenciler, bulut bilişime dair temel bilgilerini ve becerilerini geliştirebilmenin yanında eğitim boyunca ilk elden deneyim kazanabilecek.

Programa seçilen öğrenciler, AWS ve Commencis’in bulut bilişim profesyonelleri ve çözüm mimarlarıyla tanışma ve onlardan eğitim alma şansına sahip olacak. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, uluslararası geçerliliğe sahip olan AWS Certified Solutions Architect – Associate sınavına da girme hakkı kazanacak.

Son tarih 27 Mart

Son başvuru tarihi 27 Mart 2020 olan programa başvuracak öğrencilerin üniversitelerin üçüncü veya dördüncü sınıflarında okuması veya yüksek lisans eğitimi alıyor olması gerekiyor.

14 Nisan 2020 itibariyle başlayacak 20 kişilik kontenjanla sınırlı olan program, salı ve perşembe günleri İTÜ Teknokent Ayazağa Kampüsü’nde 18:00 – 20:30 saatleri arasında gerçekleşecek.