Büyükşehirlerin Trafiğine Çözüm: ERP

Trafik sorunu, yeni büyükşehirlerin bile en çok gündeme gelen sorunları arasında hızla yükseliyor. Şehirlerin trafik başta olmak üzere birçok yapısal sorunu, belediyeler başta olmak üzere ERP ile entegre olan şirketlerin artmasıyla çözüme kavuşabilir. Yerli ERP çözümlerinin hem maliyeti, hem de yerli yazılım üreticilerinin daha esnek çözümler sunması büyük fırsatlar sunuyor.

Stok takibinden malzeme ihtiyacına ve planlamaya, risk yönetiminden insan kaynaklarına, kalite yönetiminden toplam verimlilik yönetimine kadar birçok sistemin bir arada çalıştığı sistemler bütünü olan ERP (kurumsal kaynak planlama) yazılımları ile şirketlerin baştan uca her türlü ihtiyacını sistem üzerinde hızlıca karşılıyor. Şirketlere zaman ve maliyette büyük kâr elde etme fırsatı sunarak, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Yerli ERP’ye geçişin gerekliliği

Türkiye’nin ERP uzmanı CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, trafik sorunu başta olmak üzere tüm yerel sorunların çözümü sistemlerin yerel ve entegre çalışmamasından kaynaklandığını ifade etti ve devlet kurumlarının yerli ERP’ye geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Palamut, şöyle devam etti: “Türkiye, başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük şehirlerde teknolojiyi de kullanarak akıllı şehir olmaya başladı. Bu aşamada süreçlerin entegrasyonu çok önemli. Trafiğe çıkan okul servisleri, kargo araçları, şirket araçları ve kiralık araçların iş akışı, rota planı yok. Şirketler, her bir iş için birini görevlendiriyor ya da istihdam ediyor. Ancak bu plansızlıkta, israf olan milyonlarca lira ve zaman kayboluyor. Bu konuda akıllı şehirlere hem hız, hem de verimlilik katacak sistem ERP ile mümkün. Dünya’nın Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi teknolojileri konuşup uyguladığı günümüzde Türkiye hızla koşarak sistematik hale gelebilmelidir. Bindiğimiz arabadan kullandığımız telefona her şey şu anda veri üretiyor. Büyük veriler ve yapay zeka uygulamalarıyla süreçlerin dijitalleşerek birbirine bağlanması ve tüm yönetim sistemlerinin entegre çalışmasıyla, sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacak ya da yönetilebilir hale gelecektir. Trafik kazalarında can kayıplarını önlemek için zamanla yarışıldığı dikkate alındığında, bu çalışmanın sonuçları daha da önem kazanıyor.”

Trafik sorunu çözülebilir

15 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul’da kayıtlı 3,6 milyonun üzerinde araç bulunuyor. Her gün trafiğe çıkan araç sayısı yaklaşık 2 milyonu buluyor. 20.000’e yaklaşan taksi, 45 bini aşan otobüs, 640 bine yakın kamyonet, 135 bin kamyon her gün önemli ölçüde trafiğe çıkıyor. Milyonlarca otomobilin de her gün trafiğe çıktığı düşünüldüğünde ERP’nin gerekliliği anlaşılacaktır.