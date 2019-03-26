Huawei Testi Geçti!

Huawei, Çin’de gerçekleştirilen Eko Eco-Partner Konferansı 2019’da; AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı çözümünün, uluslararası bağımsız test kuruluşu Tolly Group tarafından yapılan karşılaştırma testini geçtiğini ve testin doğrulandığını açıkladı. Test sonuçları, Huawei AI Fabric’in ağ çözümlerinde çok yönlü bir üstün performansa sahip olduğunu, böylece yeni bir akıllı ve kayıpsız veri merkezi çağının başladığını gösterdi.

Huawei’nin Global Industry Vision (GIV), AI (Yapay Zeka) tedarik oranının 2025 yılına kadar yüzde 86’ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Kararlar almak, iş modellerini ve ekosistemleri yeniden şekillendirmek ve müşteri deneyimlerini yeniden oluşturmak için yapay zeka kullanmak günümüzde önemli kazanıyor. Sadece bu değil, AI aynı zamanda BIT altyapı dönüşümüne de yön veriyor. Huawei, çağın gelişimine uyum sağlamak için AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı çözümünü HUAWEI CONNECT 2018’de ilk kez tanıtmıştı. Huawei bu çalışmalarıyla birlikte, işletmelerin yüksek performanslı veri merkezleri kurmasına ve AI hizmetlerinin ticari kullanımını hızlandırmasına yardımcı oluyor.

Test kapsamında Huawei ve diğer ana üreticilerin veri merkezi anahtar ağ çözümleri AI çağındaki üç tipik veri merkezi uygulama senaryosunda değerlendirildi. Sonuç: Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), yapay zeka (AI) / makine öğrenmesi (ML) ve dağıtılmış depolama. Ayrıca test çerçevesinde; Intel MPI Benchmark (IMB) modeli ve TensorFlow modelinin yanı sıra, tüm 100GE ve 100GE / 25GE ile aynı omurgalı ağ ortamında verim, paket kaybı oranı ve gecikme gibi performans göstergeleri ölçüldü. Zorlu testlerden sonra, Huawei AI Fabric her performans göstergesinde en yüksek puanı aldı ve ortalama yüzde 30 daha iyi performans gösterdi.

Akıllı ve kayıpsız ağ

Huawei AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı,CloudEngine serisi veri merkezi anahtarlarından oluşuyor ve sıfır paket kaybı, düşük gecikme süresi ve yüksek verimlilikle akıllı ve kayıpsız bir ağ sağlamak için iLosslessTM anahtarlama algoritması kullanıyor. Bunlar Huawei AI Fabric tarafından gösterilen performansın da temelini oluşturuyor.

Tolly Group’un kurucusu ve CEO’su Kevin Tolly yaptığı değerlendirmede; “Kapsamlı test ve doğrulamalarımız sonucunda, sıfır paket kaybı, düşük gecikme süresi ve yüksek verim oranıyla Huawei AI Fabric çözümünün ağ performansından çok etkilendik. Müşteriler, çözümün değerini test raporunun tamamından açıkça görebilirler. Daha akıllı zamanlama ve kayıpsız yönlendirme ile AI döneminde veri merkezi ağlarının inşasına öncülük edeceğine inanıyoruz” dedi.

Huawei Veri Merkezi Ağ Etki Alanı İş Birimi Başkanı Leon Wang ise şunları söyledi: “AI döneminde, veri merkezi ağları akıllı ve kayıpsız hale gelmek zorunda. Bu çözüm zaten önde gelen internet işletmelerinde ticari kullanıma açıldı. Tolly Huawei AI Fabric’te bağımsız ve zorlu testler gerçekleştirdi. Sonuçların, bu çözümün sektörde de kabul gördüğünü doğrulamasından memnuniyet duyuyoruz. Ar-Ge yatırımı ve teknolojik inovasyonumuzu artırmaya, veri iletişim endüstrisinin gelişmesini teşvik etmeye ve iş ortaklarımıza üst düzey ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Test sonuçları Huawei’nin, dünya çapında 7.800’den fazla işletme tarafından başarıyla kullanılan veri merkezi ağlarının finans, internet ve taşıyıcı gibi sektörlerdeki dijital dönüşümünde yardımcı olabileceğini ortaya koydu.