Dijital Tarımda Yerli ve Milli Ürün : Filiz

Turkcell’in yeni mobil uygulaması Filiz ile tarımsal sulamada yüzde 10 tasarruf sağlanacak.

Tarım alanları ve su kaynaklarının hiç olmadığı kadar değerli bir hale geldiği günümüzde, tarlalar Turkcell’in dijital ürün ve servisleriyle ‘Filiz’leniyor. Dijital Operatör Turkcell’in tarımsal ürünü Filiz, verimlilik artışı ve sulamada yüzde 10 tasarruf sağlıyor.

Dijital Operatör Turkcell, dünyadaki kısıtlı su kaynaklarını korumak ve verimli tarıma destek olmak amacıyla çiftçilere Filiz’i sunuyor. Kullanıcıya tarlası hakkında anlık veri sağlayan, toprak-hava istasyonu ile birlikte kullanılan mobil uygulama Filiz; yetiştiricinin verimini artırabilmesi için sulama ve ilaçlama kararlarını toprak ve hava koşullarına göre vermesine yardımcı oluyor.

Dijital tarım Filiz çözümü, toprağa yerleştirilen cihaz, Akıllı Tarım Tarifesi ve tarımsal bilgilere anında haberdar olmayı sağlayan mobil uygulamadan oluşuyor. Filiz, dünyada su kaynaklarının yüzde 70’inin tarım için kullanıldığı düşünüldüğünde, özellikle sulamada yüzde 10 tasarruf etme imkanı sunuyor.

Sektöründe tek yerli ve milli ürün

Filiz, yerli ve milli ürün olarak sektöründe tek olmasıyla da dikkat çekiyor. Filiz; hastalık, şiddetli yağış, don gibi durumlarına karşı erken uyarı vererek kullanıcılarını olası zararlardan koruyor. Kullanıcının tarlasıyla ilgili son verilere cepten anında ulaşma kolaylığı sunan Filiz, 60 farklı bitki için yetiştiricilik bilgisi içeriyor. Böylece bitkilere zarar verebilecek mantar hastalıklarından haberdar olma ve en uygun ilaçlama zamanı planlamayı mümkün hale getiriyor. Tarlanın su ihtiyacı cepten anbean görüntülenebilirken, uzman ziraat mühendislerine uygulama üzerinden yazılı, sözlü veya fotoğraf yoluyla sorularına cevap alabilme ve destek alma imkanı sunuluyor. Piyasadaki yabancı muadiline göre çok daha avantajlı bir fiyata kullanıcıyla buluşan Filiz; peşin 3300 TL’ye satışa sunuluyor. Servis ücreti ve internet paketi ile Akıllı Tarım Tarifesi’nin fiyatı ise 12 ay taahhütle 59,90 TL.

Filiz’in öne çıkan özellikleri