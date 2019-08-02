Çağrı Merkezleri Derneği, İş Dünyasını “GDPR’a Yakından Bakış”Semineri İle Bilgilendirdi

Çağrı Merkezleri Derneği tarafından düzenlenen seminerde, Türkiye’de yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Avrupa’da yürürlükte olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü arasındaki farklılık ve benzerlikler ele alındı. İş dünyasına her iki yasal düzenlemenin de getirdiği yükümlülükler hakkında bilgi verildi.

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye çağrı merkezi sektörünün bilgi merkezi olarak gerçekleştirdiği seminerde, her sektörden kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişileri etkileyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile EU General Data Protection Regulation (GDPR) kapsamındaki önemli başlıkları bir kez daha masaya yatırdı.

Seminere yoğun ilgi

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin Avrupa Birliği üye ülkelerinin tabii olduğu yasal düzenlemeler ve temel kurallar, uluslararası arenada faaliyet gösteren Türkiye’deki iş dünyasının kişisel veri işlenen tüm süreçlerini de yakından ilgilendirmektedir. KVKK ve gerekmesi halinde GDPR’ye uyum sürecinde iş dünyasında genel anlamda farkındalık oluşmuş olsa da alınması gereken hukuki, idari ve teknik tedbirlerin ve bu tedbirlerin uygulamaya konulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi temel uyum konuları hakkında bilgi alışverişlerinin yapıldığı seminer, katılımcıların da yoğun ilgisi ile interaktif olarak gerçekleşti.

ÇMD ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, Dr. Av. Çiğdem Ayözger Öngün ve Av. Begüm Ertürk; KVKK ve GDPR’ye ilişkin önemli gelişmeler, iki yasal düzenleme arasındaki temel farklar, GDPR ile gelen yenilikler, GDPR’a tabi olan iş modelleri, KVKK uyumlu olmanın GDPR’ye etkisi, GDPR’ye tabi olanların alması gereken aksiyonlar, GDPR kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen’in yükümlülükleri, GDPR’a aykırılık halinde gündeme gelebilecek cezalar gibi başlıklar altında katılımcılara önemli bilgiler paylaştılar.