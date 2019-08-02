Huawei 2019’un İlk Yarısında Yüzde 23,2 Büyüdü

Huawei, 2019 yılının ilk yarısı için mali sonuçlarını açıkladı: 401,3 milyar CNY olarak gerçekleşen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artış gösterdi. 2019 yılının ilk yarısında net kar marjı yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

Huawei’nin Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua’ya göre, yılın ilk yarısında operasyonlar sorunsuz ve organizasyon her zamanki gibi sağlam gerçekleşti. Etkin yönetim ile tüm finansal göstergelerde mükemmel bir performans sergileyen Huawei, 2019’un ilk yarısından güçlenerek çıktı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nun ilk yarıyıl satış geliri 220,8 milyar CNY’ye ulaştı. Huawei’nin akıllı telefon gönderileri, yıllık yüzde 24 artışla 118 milyon adede ulaştı. Şirket ayrıca, tablet, bilgisayar ve giyilebilir ürün gönderilerinde de hızlı bir büyüme kaydetti. Huawei, tüm büyük kullanıcı senaryolarında daha kesintisiz ve akıllı bir deneyim sunmak için cihaz ekosistemini ölçeklendirmeye başlıyor. Bugün Huawei Mobil Hizmetler ekosistemi 800.000’den fazla kayıtlı geliştiriciye ve dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahip.

50 adet ticari 5G sözleşmesi

Huawei Taşıyıcı Grubu’nun, ilk yarıyıl satış geliri, kablosuz ağlar, optik iletim, veri iletişimi, BT ve ilgili ürün alanları için ekipman üretiminde ve sevkiyatında sürekli bir büyüme ile 149,6 milyar CNY’ye ulaştı. Bugüne kadar Huawei 50 adet ticari 5G sözleşmesi imzaladı ve dünya pazarlarına 150.000’den fazla baz istasyonu sevkiyatı yaptı.

Huawei Enterprise’ın ilk yarıyıl satış geliri 31,6 milyar CNY oldu. Huawei, IT portföyünü bulut, yapay zeka, kampüs ağları, veri merkezleri, nesnelerin interneti ve akıllı bilgi işlem gibi birçok alanda geliştirmeye devam ediyor. Huawei hükümet, kamu hizmetleri, finans, ulaştırma, enerji ve otomobil gibi ticari sektörlerdeki müşteriler için güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ediyor.

Huawei’nin Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, “Geleceğin parlak olacağına tamamen güveniyoruz ve bu yıl Ar-Ge’ye toplam 120 milyar CNY dahil olmak üzere planladığımız gibi yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğiz ve bu zorluklar geride kaldıktan sonra Huawei’nin yeni ve çok daha hızlı bir büyüme aşamasına gireceğinden eminiz” açıklamasını yaptı.