Türkiye’nin Turkcell’inden Tüm Zamanların En İyi İlk 6 Ayı

İlk 6 ayda 11,9 milyar TL gelire ulaşan Turkcell, FAVÖK marjı hedefini yukarı çekti. Artan abone sayısı ve rekor büyüme kaydeden Dijital İş Servisleri büyümenin itici gücü oldu.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2019’un ilk yarısını güçlü operasyonel ve finansal sonuçlarla noktaladı. Turkcell’in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11 milyar 866 milyon TL’ye, net kârı ise 1 milyar 690 milyon TL’ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı. Elde edilen bu başarılı sonuçların da etkisiyle şirketin 2019 yılı için açıklanan FAVÖK marjı hedefi ise yüzde 39 – 41 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Turkcell’in bilançosu ihtiyatlı finans yönetimi ve güçlü operasyonlardan elde edilen nakit sayesinde güçlenmeye devam etti. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yıl aynı dönemine kıyasla 0,3 puan iyileşerek 1,2 seviyesine geldi ve benzer şirketlerle farkı arttı.

“Önce müşterim” diyen Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık. Stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi. Hem yılın ilk yarısında hem de ikinci çeyrekte toplam gelirlerde rekorlar kırarak bu alandaki sektör liderliğimizi perçinlemiş olduk. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Superbox dedi

Turkcell yılın ikinci 3 aylık döneminde faturalı, fiber ve dijital servislerde abone sayısını hızla artırdı. Faturalı mobil müşteri sayısı yılın 2’nci çeyreğinde 215 bin artarken, fiber müşteri sayısı 15 bin artışla 1,4 milyona ulaştı. Sadece Turkcell’in sunduğu yenilikçi kablosuz genişbant erişim ürünü Superbox’a gelen güçlü talep, bu çeyrekte de sürdü. Superbox hizmetini tercih eden abone sayısı 2’nci çeyrekte yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini aştı.

Dijital İş Servisleri hızla büyüyor

Hem özel sektörün hem de kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri yılın ilk yarısında güçlü büyüme kaydetti. Dijital İş Servisleri geliri ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 62 artışla 693 milyon TL’ye ulaştı.

Paycell Kart kullanıcısı dörde katlandı

Paycell hem uygulaması hem de kartı ile yine ilklere imza atmaya devam etti. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart “harçlık kart” olarak olarak tanımlanabilir oldu. Paycell’e İstanbulkart yükleme imkanı geldi, yemek kartı özelliğine sahip Paye Kart ise kullanılmaya başlandı.

BiP’te gönderilen mesaj sayısı 4 kat arttı

İndirilme sayısı 180 milyonu aşan Turkcell’in dijital uygulamalar tarafında yenilikler sürdü. BiP’te günde ortalama gönderilen mesaj sayısı son bir yılda dört kat artarak 300 milyonu buldu. Dijital müzik platformu fizy’nin aktif kullanıcı sayısı 3,7 milyona ulaştı.

En çok Turkcell tavsiye ediliyor

Müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çözüm ve uygulamalarıyla Turkcell ikinci çeyrekte de açık ara müşterilerin en çok tavsiye ettiği marka olmayı sürdürdü. Hem mobil hem de sabit hizmetler için yapılan tavsiye skoru araştırmalarına göre Turkcell ana markalar bazında tavsiye oranı en yüksek marka oldu.