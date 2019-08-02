Üstün Müzik Ve Arama Kalitesi Sunan Bir Kulaklık: Jabra Elite 85H

Üstün Müzik Ve Arama Kalitesi Sunan Bir Kulaklık: Jabra Elite 85H

Yapay zeka desteğine ve Aktif Ses Engelleme (ANC) özelliğine sahip olan Jabra Elite 85H, kablosuz kulaklık üzerinde yer alan 8 mikrofonla tercihe göre kullanıcının çevre seslerini duyabilmesini de sağlıyor. ANC özelliği açıkken 36 saat pil ömrü sunan kulaklık, akıllı telefonlara yüklenebilen Sound+ uygulamasıyla eşleştirildiği zaman sunduğu ses özellikleri kişiselleştirilebiliyor.

Türkiye’nin önde gelen sarf malzeme ve aksesuar distribütörü Despec Bilgisayar’ın dağıtımcılığını üstlendiği Jabra Elite 85H, uzun batarya ömrü ve Bluetooth üzerinden üstün konuşma deneyimi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Aktif ses engelleme



Akıllı telefon uygulaması Sound+ ile birlikte çalışan kablosuz kulaklığa uygulama üzerinden ekolayzır ayarları yapılabiliyor. Ayrıca farklı müzik modlarının da oluşturulabildiği uygulama üzerinden Aktif Ses Engelleme (ANC) özelliği yönetilebiliyor. Etrafında olup biteni duymak isteyen kullanıcılar için de kulaklık takılıyken bile dahili 8 mikrofonunu kullanarak etraftaki sesi kulaklığın içine veren HearThrough özelliği yer alıyor. Kulaklığın üzerindeki bir tuş ile bu iki özellik arasında geçiş yapılabiliyor.

Gelişmiş arama teknolojisi sayesinde telefon konuşmalarında toplu taşıma gibi arka planda gürültülerin olduğu ortamlarda bile etkili bir arama kalitesi sunuyor. Telefon araması geldiğinde ANC özelliğini otomatik olarak kapatan ve HearThrough özelliğine geçiş yapan kulaklık, kullanıcıların telefon konuşması sırasında farkında olmadan yüksek sesle konuşmasının önüne geçiyor.

36 saatlik batarya ömrü



3.5mm jak girişiyle Bluetooth özelliğine sahip olmayan cihazlarda da kullanılabilen Jabra Elite 85H, USB Type-C girişinden şarj ediliyor. Yalnızca 15 dakikalık şarj süresinde 5 saatlik kullanım sunan kablosuz kulaklık, tam şarjda ANC özelliği bile açıkken 36 saatlik batarya ömrüyle öne çıkıyor.

Amazon Alexa, Siri ve Google Assistant ile uyumlu olan Jabra Elite 85H, kulağa takılı değilken kendisini kapatarak güç tasarrufu da sunuyor. Omuza indirildikten sonra kulaklıklar göğse paralel şekilde döndürüldüğü zaman kulaklık otomatik olarak Bluetooth bağlantısını kesiyor ve kulağa takıldığında yine otomatik olarak Bluetooth bağlantısını kurabiliyor. Aynı zamanda bu süreç, sesli bir şekilde kullanıcıya da aktarılıyor.

Su ve toz geçirmezliğin 2 yıllık garanti kapsamında yer aldığı kulaklık, mükemmel ağırlık dağıtımı ve kulak ve kafayla temas eden bölgelerdeki ekstra yastık sayesinde kullanıcıyı günlük kullanımda asla yormuyor.

Siyah, Altın Bej ve Navy Mavi olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olan ve perakende mağazalarında satışta olan kulaklığın tavsiye edilen satış fiyatı ise 1999 TL.