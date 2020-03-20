Casper kurumsal çözümler ile iş verimliliği evlerde devam ediyor!

Casper kurumsal çözümler ile uzaktan çalışma sistemine uyumlu tüm ürünleriyle dijitalleşme yolunda ilerliyor. Kurumsal çözümler sunan ürünleri, lojistik ve teknik servis hizmetleri, yerinde üretimi ile tüketicinin yanında olmayı sürdürmeyi amaçlayan Casper, günümüz koşullarında verimli çalışmaya uygun koşulları da sağlamaya devam ediyor.

Uzaktan çalışma çözümlerine ihtiyaç her geçen gün artıyor. Üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı. Bu anlamda tüm kurumların ve kullanıcıların iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri, tüm teknoloji çözümleri sunan şirketler için öncelikli önem taşımaktadır.

Günümüz şartlarında devam eden uzaktan eğitim ve çalışma durumlarında, kurumların, öğrencilerin iş ve eğitim süreçlerinin aksamaması için yüksek verimli, güçlü teknolojik donanım ve alt yapı oldukça önem kazanmaktadır.

Pek çok marka masaüstü bilgisayarlarının mobiliteyi ve hareket alanını kısıtlaması, iletişim sistemlerinin haberleşmeye ve intra net kullanımına uyumlu olmaması gibi gerekçelerden dolayı, olağan üstü durumlarca ciddi mali zararlar yaşamaktadır. Bu maliyet tehditlerine karşı, mekân bağımsız kullanılabilen güçlü iş bilgisayarları sayesinde pek çok kurum, verim kaybı yaşamadan tüketicilerine ve iş ortaklarına hizmet sağlayabilmektedir.

Kesintisiz teknolojik destek

Hayatları daha kolaylaştıran çözümlere ihtiyaç duyulan bu günlerde ürünleriyle kullanıcıların yanında olmaya devam eden Casper, Türkiye’nin tek yerli üretim yapan tesislerine sahip. Casper olarak günümüzün bu zorlu koşullarında, hayatların aksamaması adına üretim, lojistik ve teknik servis hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

Çalışan sağlığını göz önünde bulundurarak aldığı bir dizi önlemin yanı sıra, evden çalışanların sorunlarını gidermek ve verimliliğini artırmak üzere çözümler sunmayı kendine ilke edinen Casper, teknoloji alanında hizmetlerini geliştirmeye ve sürdürmeye devam ediyor.

Üretim Türkiye’de!

Tüm ürünlerinin tasarım ve ar-ge süreçlerini kendi mühendisleriyle yürüten Casper’ın tüm çalışanları ürün ve hizmetlerinde en iyi kaliteye ulaşmak için çalışıyor, kurumsal şirketlerin ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

“Son Teknoloji” kavramına dayanan üretim felsefesi ile 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, yıllık 1 milyon üretim yapma kapasitesine sahip tek Türk firması. Tasarım ve ar-ge süreçlerini kendi mühendisleriyle yürüten Casper’ın ürün gamı, günümüz teknoloji ve koşullarına uygun şekilleniyor, seçilen malzemeler ve üretim süreçlerinde en iyi kaliteye ulaşmak için çalışılıyor. Her bir ürün, alanında uzman mühendisler tarafından titizlikle geliştiriliyor, üretim öncesi, üretim sırasında ve sonrasında sağlamlık, performans, hız, dayanıklılık testlerinden geçerek kullanıcı ile buluşuyor.

Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı ilke edinen Casper, başka hiçbir markada olmayan Jet Servis ve Turbo Servis hizmetleriyle; tabletten bilgisayara, telefondan masaüstü bilgisayara kadar tüm cihazlar için aynı kalite ve hızda müşterilerine teknik destek hizmeti sunuyor. Kullanıcılar evden veya işyerinden çıkmadan tüm cihazlarını kargo veya kurye aracılığı ile teknik servise ulaştırabiliyor, cihazın kategorisi veya modeli her ne olursa olsun, Casper Merkez Servisi’ne ulaştığı andan itibaren bir gün içinde çözüme ulaşıyor.