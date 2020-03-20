Geleceğin fabrikaları için otomasyondan daha fazlası gerekiyor

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, ürün portföyünün yeni ailesi u-mation ile Endüstri 4.0 yatırımlarına devam ediyor. Weidmüller’in geliştirdiği bu yeni otomasyon ailesi; bulut sistemlerine bağlantı, sensörlerden buluta kadar gerçek zamanlı iletişim ve veri analizleri için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Uygulamalara hızlı bir şekilde entegre edilebilen ve işletmelere güvenli bir kullanım imkanı sunan u-mation portföyü, açık ve bireysel olarak ölçeklenebilir olması ile dikkat çekiyor.

Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte sanayi ve proses dünyasının en değerli kaynağı olan verilerin gerçek zamanlı alınması, depolanması ve analiz edilmesi dijitalleşmenin ana gereklilikleri arasında yer alıyor. Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller; Endüstri 4.0, endüstriyel analiz ve makine öğrenmesi teknolojilerine yatırım yaparak dijital ürünleriyle geleceğin fabrikalarına optimum çözümler sunuyor. Weidmüller’in piyasaya sunduğu yeni u-mation otomasyon ve dijitalleştirme portföyü, yenilikçi mühendislik ve görselleştirme araçlarını gelişmiş dijitalleştirme çözümleriyle birleştiriyor.

u-mation ailesi hızlı entegrasyon ile işletmelere pratik ve güvenli kullanım imkanı sunuyor

Weidmüller’in geliştirdiği yeni u-mation ailesi; bulut sistemlerine bağlantı, sensörlerden buluta kadar gerçek zamanlı iletişim ve veri analizleri için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Yenilikçi u-mation portföyü, uygulamalara hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor ve işletmelere güvenli bir kullanım imkânı sunuyor. Ürün portföyünün açık ve bireysel olarak ölçeklenebilir olması u-mation ailesinin en güçlü özelliği olarak dikkat çekiyor.

Weidmüller’in güçlü ve kullanımı kolay kompakt donanımları, her otomasyon sistemi için ideal çözüm sunuyor. Esnek yapıya sahip kontrolcü u-control; modüler I/O sistemi u-remote; sezgisel etkileşimli çoklu dokunmatik ekran u-view ve yenilikçi mühendislik yazılım konsepti u-create yeni u-mation ailesinin donanım portföyünün çekirdeğini oluşturuyor.

Mini PLC u-control 2000 ile maksimum esneklik

Yaratıcı IoT ve otomasyon çözümleri için geliştirilmiş mini PLC u-control 2000, otomasyon çözümleri uygulamalarında daha fazla yer tasarrufu ve maksimum esneklik sağlamak için u-remote tasarımına dayanıyor. Tüm u-remote portföyüyle uyumlu olan ve doğrudan I/O modüllerinin kullanımına olanak tanıyan u-control PLC; çok yönlü mühendislik araçları u-create studio, u-create web ve u-create IoT ile birlikte tüm potansiyel uygulama yelpazesini ortaya çıkarıyor. Çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciye sahip olan ve USB ile Ethernet portları bulunan ürün, sistemden bağımsız olarak bir web sunucusu uygulamasıyla devreye alınıyor.

Yalın üretim planlaması ve basit kurulum

Farklı uygulamalar için IP20 ve IP67 portföyünde 100’den fazla modül imkânı sunan modüler I/O sistemi u-remote, entegre web sunucusuyla birlikte hata teşhis fonksiyonları sayesinde kolay devreye alma ve arızalara karşı hızlı bakım-onarım imkânı sağlıyor. Endüstride yaygın kullanılan haberleşme topolojilerini destekleyen coupler modülü olan üründe giriş ve çıkışların beslemesi için galvanik izolasyona sahip çift kanal 10 A’e kadar akım hattı da bulunuyor.

Sistemlerin izlenmesi ve kontrolü için mükemmel görselleştirme

Web teknolojilerine dayalı optimum görselleştirme ile güçlü işlemciye sahip u-view, web teknolojilerini destekleyen yazılım sistemine ve sezgisel çoklu dokunmatik kontrole sahip. Üstün çözünürlük ve mükemmel görüntü kalitesi olan ürün, IP67 koruması ve sağlam alüminyum gövdesiyle zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

PLC ürünlerini programlamak için kullanılan yenilikçi mühendislik yazılımı

Standart bir geliştirme ortamında CodeSys tabanlı nesne yönelimli programlama ve bağımsız yazılım modülleriyle genişleme imkânı sağlayan u-create studio, yüksek performanslı hata ayıklama ve izleme aracı özelliği sayesinde arıza analizini kolaylaştırıyor. Açık Linux yapısı, bireysel yazılım modüllerinin kurulmasına ve basit konfigürasyon, teşhis ve simülasyonuna imkân veriyor.

Web tabanlı Node-Red programlama aracıyla bulut sistemine veri aktarımı ve farklı IoT uygulamaları için ideal çözüm sağlayan u-create IoT; Microsoft Azure, IBM Cloud ve Amazon aws destekli olarak çalışıyor. u-control 2000 ve u-remote ile birlikte kullanıldığında ise I/O modüllerinden ön işlem sensörü bilgisini sunuyor.

IEC 61131-3 standartlarına uygun, web tabanlı, platform ve cihazdan bağımsız erişim ve programlama imkânı sağlayan u-create web sayesinde uygulamaya sadece web tarayıcısından kolayca erişmek mümkün. Ek yazılım uygulamalarıyla genişletilebilen ve HTML5, CSS, JavaScript destekleyen tüm standart işletim sistemlerinde kullanılabilen u-create web, u-control ve u-remote ile birlikte esnek mühendislik için en uygun programlama ortamını sunuyor.

u-create visu ise web tabanlı görselleştirmeyle ileriye dönük esneklik, ölçeklenebilir ve platformdan bağımsız HMI yazılımı sağlıyor. Unicode standardı sayesinde farklı dillerde kullanılabilen u-create visu, detaylı kullanıcı ve izin yönetimi sunuyor.