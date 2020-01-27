Chatbot şirketlerin müşteri ilişkileri maliyetlerinde yüzde 30 tasarruf sağlıyor

Pazarlama teknolojileri dünyasının yeni yıldızı chatbot, son kullanıcılara daha iyi hizmet sunma konusunda markaların en önemli araçlarından biri haline geliyor. Chatbot uygulamaları müşteri destek hizmeti harcamalarında yüzde 30’lara varan tasarruf avantajı sağlıyor. Chatbot teknolojisine yaptığı yatırımlarla öne çıkan SmartMessage’ın ürettiği chatbot’lar müşteri memnuniyetini çekilen özçekimler üzerinden ölçebiliyor.

Dünya çapındaki altı ofisinde 100’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren ve kurumlar için omni-channel (çok kanallı) dijital pazarlama teknolojileri sunan SmartMessage, şirketlerin bir pazarlama kanalı olarak her geçen gün daha sık kullandığı chatbot’ları ülkemizde kurumsal seviyede ilk üreten markalardan biri olarak son dönem artan talebe dikkat çekiyor.

2025 yılında 1,25 milyar dolarlık chatbot pazarı oluşacak

Tüm dünyada WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalarla mobil internet kullanıcıları iletişimlerini bu kanallara yönlendirirken, chatbot teknolojisi de şirketlere bu platformlar üzerinden müşterileriyle etkileşime girme imkânını sunuyor. Dünya chatbot pazarının 2025 yılında 1,25 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenirken, chatbot’ların müşterilere hızlı bilgi alma ve işlem yapma avantajlarını sağlamasıyla müşteri ilişkileri yönetimindeki chatbot ağırlığı da her geçen gün artıyor. Chatbot teknolojisi ile müşterilerine 7 gün 24 saat hızlı ve verimli destek sunma fırsatını yakalayan şirketlerde müşteri destek maliyetleri ve iş yükü de önemli ölçüde azalıyor.

2022’de çalışanların yüzde 70’i chatbot kullanacak

Araştırma firması Gartner’in öngörülerine göre 2022 itibariyle beyaz yaka çalışanlarının yüzde 70’i chatbot’larla günlük bazda iletişimde olacak. SmartMessage CEO’su Oğuz Küçükbarak chatbot’ların artan popülaritesinin sürpriz olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Türkiye’de chatbot öncesi dönemde ilk prototip çalışmalarını yapmış ve hayata geçirmiş bir marka olarak ilginin artması beklediğimiz bir durumdu. Ülkemizde özellikle yakın çalıştığımız bankacılık ve finans sektörü yeni teknolojileri benimseme ve hayata geçirme konusunda fark yaratan sektörlerin başında geliyor. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirket olarak Türkiye’nin chatbot entegrasyonunda da bir hızlanma olduğunu gözlemliyoruz. Chatbot’un, finans ve bankacılık ile birlikte yine ülkemizin güçlü sektörlerinden perakende tarafından hızlı adapte edilen iletişim kanallarından biri haline gelmesini bekliyoruz. Bu penetrasyonun 2020’lerin ilk yarısında diğer sektörlere de yayılması şaşırtıcı olmayacak”.

Özçekimden müşteri memnuniyetini anlayan chatbot’lar kullanımda

Chatbotların özellikle daha doğal diyaloglar kurma, dili daha iyi anlama gibi konularda daha da gelişeceğini belirten Oğuz Küçükbarak “Yapay zeka, makine öğrenmesi, imaj tanıma ve doğal dil işleme konularındaki gelişmeler chatbotların müşteri deneyim kalitesini daha da artıracak. SmartMessage olarak örnekle biz doğal dil işleme konusunda Microsoft’un LUIS altyapısını kullanarak müşterilerimizin kitlelerine daha iyi deneyimler yaşatmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ürettiğimiz botlar müşterinin gönderdiği özçekimden müşterinin memnuniyet seviyesini anlayıp, ona göre aksiyon alabiliyor” diyor.