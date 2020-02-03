Chocolate Nation ve Panasonic, ziyaretçilerini tatlı bir sürprizle karşılıyor

Chocolate Nation, ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerken gerçek bir çikolata deneyimi için Panasonic teknolojisini tercih ediyor.

Belçika müzesindeki teknoloji ihtiyacını karşılamak için Panasonic ile birlikte çalışmaya karar veren Chocolate Nation, bu kararıyla tatlı bir başarıya imza atıyor. Açılışından bu yana ilk dokuz ayda 100.000’den fazla ziyaretçi ağırlayan Antwerp Müzesi, Panasonic ile yürüttükleri teknoloji işbirliğinin bir ziyaretçi cazibe merkezi olarak yakaladıkları başarıya önemli katkılarda bulunduğunu belirtiyor.

Chocolate Nation’ın bu kararıyla şu anda tüm müze, mağaza, restoran, etkinlik ve toplantı salonları Panasonic ekipmanlarıyla donatılmış durumda. Burada kullanılan teknolojiyle tüm ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatılıyor ve şirketlerin sahip olduğu güçlü ortaklık vurgulanıyor. Burada kullanılan teknolojik çözümler arasında 20 profesyonel ekran, 10 lazer projektör, güvenlik kameraları ve en yeni nesil telefon çözümleri yer alıyor.

Bu müze, konsept ilk kez ortaya atıldıktan sonra hayata geçirilmesiyle birlikte Belçika çikolatasının büyüsünü tüm beş hissiyle deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için çok önemli bir hale getirildi. Ayrıca müzenin 14 tematik alanı sayesinde tüm ziyaretçiler unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor. Ziyaretçiler önce kakao çekirdeklerinin yetiştirildiği ormanı görüyor, sonra bunların deniz yoluyla Antwerp’e (dünyanın en büyük kakao çekirdeği depolama limanı) nasıl getirildiğine şahit oluyor ve en sonunda birkaç ikram eşliğinde bu çikolatanın gerçek büyüsünün nereden geldiğini öğreniyor.

Deneysel bir restoran

Chocolate Nation Pazarlama ve İletişim Başkanı Catherine Stuyck, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Panasonic’in bu projedeki en önemli katkılarından biri, sunduğu sürükleyici deneyim oldu. Tavan, duvarlar ve zemine yerleştirilen büyük projektörler sayesinde tüm ziyaretçiler kendilerini deniz ortasında bulunan bir yük gemisinde gibi hissedebiliyor. Kullanılan ışık ve ses efektleri sayesinde çikolatanın nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen ziyaretçiler gerçek Willy Wonka tarzında büyük bir hayali makinenin önünden geçebiliyor. Bu yolculuğun sonunda tüm ziyaretçiler önemli Antwerp çikolata üreticileriyle sanal olarak tanışma fırsatı buluyor ve tabaklarına şaşırtıcı görüntüler yansıtılan deneysel bir restorana giriyor.”

Planlama aşamasına üç yıldan fazla bir süre ayıran Chocolate Nation kurucuları, ziyaretçileri için hem büyülü bir ortam hem de güvenilir ve uygun maliyetli bir iş altyapısı sunmak için markadan bağımsız müze için doğru teknoloji ortağının seçilmesinin kritik öneme sahip olacağını biliyordu.

Chocolate Nation Kurucu Ortağı Jeroen Jespers, “Uzun pazar araştırmaları sonucunda Chocolate Nation’ın teknoloji ortağı olarak Panasonic’i seçmeye karar verdik. Panasonic sadece ihtiyaç duyduğumuz tüm ürün kategorilerini değil, sağlam bir şirket içi uzmanlık da sunuyordu. Böylece kusursuz kalite eşliğinde benzersiz bir deneyim sunan ziyaretçi etkinliği oluşturabildik. Tüm bunları Panasonic’in sunduğu üstün güvenilir teknolojik çözümler olmadan başaramazdık. Ayrıca çalışma saatleri dışında sunulan esnek kurulum çözümleri ve düşük bakım gerektiren ekipmanlar bize çok zaman kazandırdı. Hizmetlerimizi diğer ülkelere genişletmeye karar vermemiz halinde bile sektörde küresel bir oyuncu olan Panasonic ile çok kısa bir sürede hızlı ve tam kapsamlı hizmetler sunmaya başlayabiliriz” dedi.

Ziyaretçiyi içine alan ve etkinlik ile toplantı salonlarında üstün kaliteli, görsel-işitsel bir şölen sunan ortamı sunmak amacıyla müze genelinde boyutları 32” ila 65” arasında değişen çeşitli Panasonic LCD ve DLP projektörler kullanıldı. Panasonic’in yüksek verimli 360 derece ve iç mekan dome kameraları, Panasonic’in Video Insight sistem yönetimi çözümüyle birlikte en düşük toplam sahip olma maliyetiyle en yüksek güvenlik sunuyor. 360 derece kameraların sahip olduğu geniş kapsama alanı, hem mekan genelinde ihtiyaç duyulan kamera sayısını azaltıyor hem de ağ üzerindeki bant genişliği etkisini en aza indiriyor. Chocolate Nation, tümleşik iletişim sistemi için Panasonic’in KX-NS700 Smart hibrit iletişim sistemini tercih etti. Panasonic masaüstü telefonları, DECT ahizeleri ve dahili telefonları tek bir sistemde entegre eden bu çözüm sayesinde tüm müşterilerin ihtiyaçlarına eksiksiz bir şekilde yanıt veriliyor. Chocolate Nation, bu sistemin beraberinde getirdiği geniş ölçek sayesinde organizasyon büyüdükçe kendi iletişim altyapısını hızlı ve verimli bir şekilde genişletebiliyor.