Çocukların öğrenmesi gereken 11 internet görgü kuralı

Britannica’ya göre, internet görgü kurallarının amacı, çevrim içi iletişim için keyifli, rahat ve verimli bir ortam oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olmanın yanı sıra, sistem içerisinde baskı kurmayı ve kullanıcılar arasında çatışma yaratmayı önlemektir. Kısaca, yazılı olmayan çevrim içi davranış kuralları, çevrim dışıyken de savunduğumuz değerleri ifade eden olumlu etkileşimleri desteklemekle ilgilidir. Çevrim dışı dünyada olduğu gibi, çevrim içiyken de bir toplumun parçası olduğumuzu, dijital bireyler olarak saygılı ve güvenli şekilde davranma sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.

İnternet etiği becerisi kazanmak için çocukların bilmesi gerekenler: