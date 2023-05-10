CovenLabs’in fijital dünyası: Fiziksel ve dijital dünyalar birleşiyor

Markaların ve şirketlerin Web3 dünyasında yerlerini alabilmeleri için kişiselleştirilmiş çözümler üretmenin yanı sıra projelere işlevsellik, etkileşim ve işbirliği konusunda da destek verme hedefiyle kurulan CovenLabs, Web3 ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Colendi Kurucu Ortağı, seri girişimci Mihriban Ersin Tekmen ile oyunculuğu kadar girişimci ve yatırımcı kimliğiyle de ön planda olan Mert Fırat tarafından kurulan CovenLabs, fon, topluluk, ağ, içerik ve finansal destekler de sağlayacak. CovenLabs strateji geliştirmekten NFT yaratımına ve tokenizasyona, oyunlaştırmadan fintek entegrasyonuna, içerik yönetimi ve topluluk geliştirmeye kadar geniş bir skalada özelleştirilmiş hizmetler sağlayacak.

Mihriban Ersin Tekmen: “Teknoloji ve fintek alanındaki yılların verdiği tecrübe ve güvenilirliğimizi Web3 projesini kurgulamak ve gerçekleştirmek kullanacağız. Tecrübe, teknik bilgi ve yaratıcılığı dünya çapında üst düzey bir ekiple bu alanda fark yaratacağız.”

“Covenlabs benim on yedinci girişimim ve ustalık eserim” diyerek yeni girişimini anlatan Mihriban Ersin Tekmen, 20 yılı aşkın bir süredir birçok başarılı girişime imza attı. Son 10 yıldır fintek alanında faaliyet gösteren Colendi’nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Ersin Tekmen, “Web3 ile bir çığır açılıyor. Herkesin küresel ekonomiye katılım şansı elde ettiği merkeziyetsiz bir gelecek kuruyoruz. Bu yeni dünyada CovenLabs, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bir köprü olacak. Hem kendi Web3 projelerimizi hayata geçirecek, hem de bize ulaşan projeleri A’dan Z’ye inceleyip, değerlendirmeden geçenlere hangi aşamada olursa olsun teknik, pazarlama, tasarım ve yatırım destekleri vereceğiz. Merkeziyetiz dünya için ses getirecek projeler tasarlamak, gerçekleştirmek ve sürdürmek için benzersiz yaratıcılığa ve bilgi donanımına sahip bir takım kurduk” diyor.

Mert Fırat: “CovenLabs sayesinde Web3 dünyasında ihtiyacını duyduğumuz yeni yapılar ve yeni topluluklar doğacak.”

CovenLabs’in Kurucu Ortağı Mert Fırat, oyunculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmasının yanında girişimcilik dünyasında da başarılarıyla biliniyor. Kültür, sanat ve yaşam merkezi DasDas’ı; Muzaffer Yıldırım, Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir ile birlikte kuran Fırat, sonrasında ise 2015 yılında ihtiyaç sahipleri ile destekçileri buluşturan sosyal bir kooperatif olan İhtiyaç Haritası’nı Ali Ercan Özgür ile birlikte hayata geçirdi. Bundan iki yıl önce, bilet alma deneyimini, öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde yeniden tanımlayan bir sosyal keşif ve paylaşım platformu olan Mobilet’i satın alan Fırat, şimdi ise CovenLabs ile Web3 dünyasına giriş yapıyor.

Fırat, “Şimdiye dek içinde bulunduğum girişimlerin hepsi bir ihtiyaca yanıt vermek için aradığım çözümlerden çıktı. İnternetin anonim, ücretsiz ve bir dayanışma platformu olduğu zamanları görmüş biri olarak, Web3 ile bu ruhun daha kabiliyetli, daha deneyimli ve daha güvenli biçimde yeniden canlandığını görmek benim için heyecan verici. CovenLabs sayesinde Web3 dünyasında ihtiyacını duyduğumuz yeni yapılar ve yeni topluluklar doğacak” şeklinde konuşuyor.

Web3 projeleri için bir kuluçka merkezi

CovenLabs’ın kendi Web3 projelerini geliştirmesinin yanı sıra farklı şirket ve markaların Web3 projeleri için de bir kuluçka merkezi olarak hizmet verecek olması Web3 ekosisteminin genişlemesi ve geliştirilmesi için de önemli bir adım olacak. CovenLabs strateji geliştirmekten, NFT yaratımına ve tokenizasyona, oyunlaştırmadan fintek entegrasyonuna, içerik yönetimi ve topluluk geliştirmeye kadar geniş bir skalada özelleştirilmiş hizmetler sağlayacak.