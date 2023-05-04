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Türkiye’nin İlk ‘Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı’ için Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin ilk Kurumsal Girişim Sermayesi (Corporate Venture Capital-CVC) Konferansı, Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği ve Fibabanka ana sponsorluğunda, 9 Mayıs Salı günü Swissotel The Bosphorus'ta düzenleniyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 04 Mayıs 2023
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Fiba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile Londra merkezli Global Corporate Venturing CEO’su James Mawsonun keynote konuşmacılığını yapacağı konferansta, girişimlere yatırım yapan birçok önde gelen kurumun yöneticisi konuşmacı olarak yer alacak.

Girişimci Kurumlar Platformu (GKP) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde, Finberg ile Türkiyenin ilk fintek odaklı kurumsal girişim sermayesini kuran Fibabankanın ana sponsorluğunda Türkiyede ilk defa düzenlenecek olan “Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı”, 9 Mayıs Salı günü Swissotel The Bosphorusta gerçekleştiriliyor.

GKP Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elginin ile Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mertin açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin keynote konuşmacılığını ise Fiba Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile Londra merkezli Global Corporate Venturing CEO’su James Mawson üstleniyor. Konferansta ayrıca Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Esas Holding, Fark Holding, İnci Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding ve Albaraka Türk,  Fibabanka, Ford Otosan, İş Bankası, Logo Teknoloji, Otokoç Otomotiv, QNB Finansbank ve Vestelden konuşmacılar yer alacak.

Bugün Türkiyede çok etkili olan Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) alanı tüm hızıyla büyümeye devam ederken, alanında ilk olan bu konferans ile herkesin birbirinden öğrenebilmesinin, yatırımların ve yatırım tezlerinin kamuoyu tarafından bilinmesinin sağlanması ve böylece girişim ekosisteminin hızlanmasına destek olunması amaçlanıyor.

Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı biletlerine Mobilet ya da girisimcikurumlarplatformu.org üzerinden ulaşabiliyor.

Kurumsal Girişim Sermayesi: Rekabette Yenilik ve Ekosistem Katkısı

Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC), büyük şirketlerin girişimlere yatırım yaparak yenilikçi teknolojileri, iş modellerini ve pazar fırsatlarını keşfetmelerini sağlıyor. Kurumsal girişim sermayelerinin diğer fonlardan ayrılan en önemli özelliği, yatırımların stratejik getirisine verilen önem ve ana şirketle arasındaki sinerji olarak öne çıkıyor.

Türkiyede girişimcilik ekosistemi tohumlarını 2005 yılında atarken, 2010 yılında hareketliliğine başladı ve 2015 sonrasında da büyüme dönemine girdi. Kurumlar ise 2018 yılı itibarıyla gerçek anlamda yatırımlara ilgi duymaya başlayarak 2022 yılında toplam yatırımların %39unu gerçekleştirdi. 2018-2022 yılları arasında ise 60 yeni CVC kurularak toplamda 73 CVC fonuna ulaşıldı.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 04 Mayıs 2023
1 dakika okuma süresi
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